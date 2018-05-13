Batalla bugün veda ediyor – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    Batalla bugün veda ediyor

    Batalla bugün veda ediyor

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve ile yollarını ayıracak kaptan Batalla, son kez taraftarının önüne bugün çıkacak.

    Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve ile yollarını ayıracak kaptan Batalla, son kez taraftarının önüne bugün çıkacak. Yeşil beyazlı ekipte uzun yıllardır forma giyen Arjantinli yıldız için taraftarın da özel sürprizleri olması bekleniyor. Batalla, ülkesinde bir sezon daha oynamak istiyor.

    MUSTAFA ER'İN CEZASI ONANDI
    , Teknik Direktörü 'in 1 maçlık cezasını onadı. Er, F.Bahçe ile deplasmanda yaptığı maçta "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle tarafından 1 maçtan men edilmişti. , ile bugün yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak.

    1. 13.5.2018
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