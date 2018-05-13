Batalla bugün veda ediyor
Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve Bursaspor ile yollarını ayıracak kaptan Batalla, son kez taraftarının önüne bugün çıkacak.
Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve Bursaspor ile yollarını ayıracak kaptan Batalla, son kez taraftarının önüne bugün çıkacak. Yeşil beyazlı ekipte uzun yıllardır forma giyen Arjantinli yıldız için taraftarın da özel sürprizleri olması bekleniyor. Batalla, ülkesinde bir sezon daha oynamak istiyor.
MUSTAFA ER'İN CEZASI ONANDI
Tahkim Kurulu, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in 1 maçlık cezasını onadı. Er, F.Bahçe ile deplasmanda yaptığı maçta "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 maçtan men edilmişti. Mustafa Er, Trabzonspor ile bugün yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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