Batalla bugün veda ediyor

Sezon sonu sözleşmesi bitecek ve Bursaspor ile yollarını ayıracak kaptan Batalla, son kez taraftarının önüne bugün çıkacak. Yeşil beyazlı ekipte uzun yıllardır forma giyen Arjantinli yıldız için taraftarın da özel sürprizleri olması bekleniyor. Batalla, ülkesinde bir sezon daha oynamak istiyor.



MUSTAFA ER'İN CEZASI ONANDI

Tahkim Kurulu, Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er'in 1 maçlık cezasını onadı. Er, F.Bahçe ile deplasmanda yaptığı maçta "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 maçtan men edilmişti. Mustafa Er, Trabzonspor ile bugün yapılacak maçta takımının başında yer alamayacak.