Batalla: "Böyle veda etmek güzel oldu"
Bursa’daki son maçına çıkan Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, “Kariyerimin yarısını geçirdiğim kulübe böyle veda etmek güzel oldu. Duygularımı anlatmakta güçlük çekiyorum” dedi.
Bugün taraftarın kendisine ilgisinin inanılmaz olduğunu ifade eden Batalla, "Bu yılın son senem olduğunu düşünüyorum. Geçen seneden beri maçlardan sonra artık zorlanıyordum. Bu sezon da 30 maç oynadım. Artık desteğimi başka yollardan, dışarıdan sürdürmek istiyorum. Ben pozitif bir insanım. 8 senede çok iyi şeyler de kötü şeyler de gördüm. Bu kulüpte herkes bir araya gelip kendine düşen görevi yapmalı. Bütün Bursalıların da temennisi budur diye düşünüyorum. Mustafa hoca isterse Gençlerbirliği maçında da oynayabilirim. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Kelimeleri seçemiyorum" dedi.
Türkiye'de bulunduğu sürece Türkçe öğrenmek konusunda sıkıntı çektiğini ifade eden Arjantinli yıldız, "Öz eleştiri yapmam lazım. 8 yıl çok fazla. Sadece 'çok teşekkürler' diyebilirim" diyerek sözlerini noktaladı.
Basın toplantısının ardından Batalla, medya mensupları ile toplu fotoğraf çektirdi.
- 13.5.2018 19:18
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
Batalla: "Böyle veda etmek güzel oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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