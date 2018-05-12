Bursaspor'da Lemi Keskin'in listesi belli oldu
Bursaspor'da 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan genel kurul öncesinde başkan adayı Lemi Keskin, listesini Divan Başkanlık Kurulu’na sundu
"Saffet Akarsu, Ali Cakalıoğlu, Dr. Emel İrgil, Dr. Murat Kaya, Hüseyin Başaran, Ertuğrul Yavuz, Ş.Murat Manas, Aybar Uluca, Ceyhun Özüm, Dr. Murat Çalıkapan, Ulaş Uslu, Turgut Özkan."
Yedek isimler: "Aydın Çoközler, Şevket Kaydı, Zeki Saygılı, Mustafa Turan, Ercan Korucuoğlu, Bilal Şengüloğlu."
- 12.5.2018 13:26
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‘Ciğer polemiği’
Toplam 1
Yorum
srcnkns.gfb Yazık olmuş keşke bir tadına baksalardı. Kulübü yediler yetmedi belki ciğer doyururdu. Yazık be vallahi yazık.
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Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!
Toplam 5
Yorum
öyle derler penaltı atışında bır mürselanın pozıyonuna baksılar bılerek topu dısarı atı soner aydoğgu
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Sen futbolu bırak
Toplam 1
Yorum
kişiye göre adalet olurmu Engin Baytarın ailesi kötümüydü? Ardanın babası cezayı duyunca değil oğlu terbiyesizlik yapınca üzülmeliydi.
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