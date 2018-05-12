Bursaspor'da Lemi Keskin'in listesi belli oldu – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da Lemi Keskin'in listesi belli oldu

    Bursaspor'da Lemi Keskin'in listesi belli oldu

    'da 19-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan genel kurul öncesinde başkan adayı Lemi Keskin, listesini Divan Başkanlık Kurulu’na sundu

    Başkan adayı Lemi Keskin'in listesinde yer alan isimler şöyle:

    "Saffet Akarsu, Ali Cakalıoğlu, Dr. Emel İrgil, Dr. Murat Kaya, Hüseyin Başaran, Ertuğrul Yavuz, Ş.Murat Manas, Aybar Uluca, Ceyhun Özüm, Dr. Murat Çalıkapan, Ulaş Uslu, Turgut Özkan."

    Yedek isimler: "Aydın Çoközler, Şevket Kaydı, Zeki Saygılı, Mustafa Turan, Ercan Korucuoğlu, Bilal Şengüloğlu."
    1. 12.5.2018 13:26
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