Bursaspor’da Er’e güvenoyu – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    ’da Er’e güvenoyu

    Bursaspor’da Er’e güvenoyu
    Başkanı Ali Ay, Paul Le Guen'in yerine getirdikleri 'e övgü yağdırdı. Başkan Ay, "Mustafa hoca iyi gidiyor çok şükür. Mustafa Er'den çok şey bekliyorum. Daha yol alması gereken genç ve Bursalı hocamız. İleride inşallah daha fazla katkı sağlayacak diye düşünüyorum" dedi. Ayrıca Bursaspor Başkanı Ay, Kendir Yaylası'nda 262 dönüm araziye yapılacak tesis projesinde sona yaklaştıklarını belirtti.
    1. 12.5.2018
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