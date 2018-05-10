Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Diyarbakır'da son durum
Diyarbakır, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Akhisarspor - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Zorlu maç öncesi gözler bu kentte. İşte Diyarbakır'da kritik karşılaşma öncesi son durum...
- 9.5.2018 20:33
- Güncelleme: 10.5.2018 02:14
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Diyarbakır'da son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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