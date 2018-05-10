Diyarbakır Ziraat Türkiye Kupası finaline hazır
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    finali öncesi Diyarbakır'da son durum

    <a href="/index/ziraat-turkiye-kupasi?id=108a7393-e9d0-4f50-a177-d902ff5a8049" class="" rel="tag">Ziraat Türkiye Kupası</a> finali öncesi Diyarbakır'da son durum

    Diyarbakır, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Akhisarspor - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Zorlu maç öncesi gözler bu kentte. İşte Diyarbakır'da kritik karşılaşma öncesi son durum...

    1. 9.5.2018 20:33
    2. Güncelleme: 10.5.2018 02:14
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