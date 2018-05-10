Bursaspor'da Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla çalıştı – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla çalıştı

    Bursaspor'da Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla çalıştı

    'daTrabzonspor maçı hazırlıkları sürerken Sow, Batalla ve Ertuğrul takımla birlikte çalıştı.

    'de sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan 'da bu maçın hazırlıkları sürüyor. Sabah saatlerinde 'nde gerçekleşen idman 1 saat 40 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan yeşil beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

    Sakatlığı süren Jires Kembo'nun tedavisine devam edilirken, tedavileri tamamlanan , ve Ertuğrul Ersoy takımla birlikte çalıştı.
    U21 Takımı'ndan gelen Gürkan Arıkan, Burak Kapacak, U19 Takımı'ndan gelen Çağatay Yılmaz, U17 Takımı'ndan gelen Abdülkadir Çelik ve U16 Takımı'nda gelen Muhammed Emin Sarıkaya takımla birlikte çalıştı.

    ?Bursaspor yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

    1. 10.5.2018 13:06
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