Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Diyarbakır'da son durum
Diyarbakır, yarın akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Akhisarspor - Fenerbahçe maçına ev sahipliği yapacak. Zorlu maç öncesi gözler bu kentte. İşte Diyarbakır'da kritik karşılaşma öncesi son durum...
- 9.5.2018 20:33
- Güncelleme: 9.5.2018 21:06
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Bu durumda Aykut Hoca kalmalı,yalnız esnek olamıyor,vazgeçmeli.Oyuncuları dışlamamalı,uğraşmamalı.Takıma en az 2 genç monte edebilmeli ..
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş FB bu yıl transferde,kaynak bulamazsa,hiç borç yapamayacak diye biliyoruz.Yani aldığı sattığı eşit olmalı.Bu da transfer işi sıkıntılı .
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Mustafa Cengiz: 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karımız var
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı çocuk galatasaray ı siz kar ettirmediniz mustafa başkan sarkı kırmızı taraftarımız kar elde ettirdi hangi yönetim olursa olsun kar elde edecekti
Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Diyarbakır'da son durum haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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