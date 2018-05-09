Titi ülkesine gitti – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ülkesine gitti

    Titi ülkesine gitti

    'da, ile oynanan maçta kırmızı kart gören deneyimli oyuncu 'nin izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi.

    'da, ile oynanan maçta kırmızı kart gören deneyimli oyuncu 'nin izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi.

    Yeşil-beyazlı ekip, 'in 33. haftasında sahasında karşılaşacağı maçının hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yer almazken, deneyimli oyuncunun izin alarak ülkesine gittiği bildirildi.
    1. 9.5.2018 20:12
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