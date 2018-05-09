Titi ülkesine gitti
Bursaspor'da, Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören deneyimli oyuncu Titi'nin izin alarak ülkesine gittiği öğrenildi.
Yeşil-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Geçen hafta Fenerbahçe ile oynanan maçta kırmızı kart gören Titi, akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yer almazken, deneyimli oyuncunun izin alarak ülkesine gittiği bildirildi.
- 9.5.2018 20:12
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş Bu durumda Aykut Hoca kalmalı,yalnız esnek olamıyor,vazgeçmeli.Oyuncuları dışlamamalı,uğraşmamalı.Takıma en az 2 genç monte edebilmeli ..
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Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Toplam 3
Yorum
Hamdi Güneş FB bu yıl transferde,kaynak bulamazsa,hiç borç yapamayacak diye biliyoruz.Yani aldığı sattığı eşit olmalı.Bu da transfer işi sıkıntılı .
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Mustafa Cengiz: 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karımız var
Toplam 2
Yorum
galatasaraylı çocuk galatasaray ı siz kar ettirmediniz mustafa başkan sarkı kırmızı taraftarımız kar elde ettirdi hangi yönetim olursa olsun kar elde edecekti
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