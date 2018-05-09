Bursaspor’da iki oyuncu sezonu kapattı
Bursaspor’da Fenerbahçe maçında sakatlık geçiren Badu ve Barış Yardımcı’nın sezonu kapattığı açıklandı.
Öte yandan sol alt adalesinde darbeye bağlı ödem oluşan Jires Kembo'nun bugün salonda çalışacağı, durumunun ise maç saati netlik kazanacağı açıklandı.
Sol kasık adalesinde sertleşme olan Ertuğrul Ersoy ve sağ alt adalesinde darbeye bağlı sertleşme olan Sow'un tedavilerinin ardından salonda çalışacakları öğrenildi.
Sağ kalçasında ağrı bulunan kaptan Batalla'nın da düz koşu yapacağı belirtildi.
- 9.5.2018 17:27
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Fikret Orman ve Umut Güner Londra'da
Toplam 2
Yorum
eray ligimizdeki mahmut tekdemir yusuf yazıcı efecan gibi genç yetenekli oyuncuları takıma kazandırmalıyız yerli oyuncu şart yabancıda şart
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Fikret Orman ve Umut Güner Londra'da
Toplam 2
Yorum
eraycan yaşı ilerleyn yabancılar para ederken gitsin defans kanatlar orta alan 10 numara kesin şart bize kaleciden yedek klübesine kadar yenilinmeli
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Mustafa Cengiz: 3 ayda 11 milyon TL faaliyet karımız var
Toplam 1
Yorum
gs riva ve florya dan büyük gelir bekleniyordu.tüm borçları kapatırdı.ne oldu o paralar.kmrburgaz daki arazinin de tapusunu alacaktık.kiralıkmı
Bursaspor’da iki oyuncu sezonu kapattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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