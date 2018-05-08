Furkan Soyalp: "İnşallah bu gol güzel bir başlangıç olur"
Bursaspor’da Fenerbahçe’ye attığı golle dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu Furkan Soyalp, "Pablo’nun gole tepkisi çok güzeldi. İnşallah bu gol güzel bir başlangıç olur. Bununla yetinmek doğru olmaz. Daha fazlası için çalışmaya devam edeceğim" dedi.
"SAHADA HER ŞEYİNİ VEREN BİR TAKIM VARDI AMA OLMADI"
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Furkan Soyalp, "Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Rakibimizin 3 puana çok ihtiyacı vardı. Bizim için de yakaladığımız özgüvenimizi koruyup, geliştirmek adına önemli bir maçtı. İlk yarı rakip baskıyı kıramadık, biraz zorlandık ama ikinci yarı sahada daha bilinçliydik. Nitekim golü de bulduk ama 10 kişi kalınca işler daha da zorlaştı. Sahada her şeyini veren bir takım vardı ama olmadı" diye konuştu.
"BUNUNLA YETİNMEK DOĞRU OLMAZ"
Attığı golü de anlatan Soyalp, şu ifadeleri kullandı:
"Pablo topu bana geri atarken şut çekmeye odaklanmıştım, hazırlanış ve bitiriş olarak güzel bir gol oldu. Beni sevindiren, gole benden çok takım arkadaşlarım ve ekip sevindi. Soyunma odasında izlediğimde özellikle Pablo'nun gole tepkisi çok güzeldi ama attığım gol puan veya puanlar getirse daha mutlu olurdum. İnşallah bu gol güzel bir başlangıç olur. Bununla yetinmek doğru olmaz. Daha fazlası için çalışmaya devam edeceğim."
- 8.5.2018 12:25
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Ahmet Ağaoğlu "Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır"
Toplam 2
Yorum
Büyük Trabzonspor'u kurma zamanıdır her hafta 2 kırmızı ilkyarının 54 sarı kartla en çok sarı kart gören takımı takım kurtulacak
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Topal: Rakip hep yerdeydi
Toplam 5
Yorum
BİRİSİ TOPAL VE ATIF ÇOK KÖTÜ İDİ EKİCİ TOPALIN YERİNDE OYNAMALI.
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Serdar Aziz Akhisar maçına yetişecek
Toplam 1
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kaya aman nazar değmesin çok iyi gidiyor.
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