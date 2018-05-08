Bursaspor'da Furkan Soyalıp sevinci – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da Furkan Soyalıp sevinci

    Bursaspor'da Furkan Soyalıp sevinci

    F.Bahçe filelerini jeneriklik golle süsleyen 22 yaşındaki genç orta saha, Bursa alt yapısından Türk futboluna armağan oldu.

    Türk futboluna altyapısından çıkardığı oyuncular ile dikkat çeken Bursa'nın son armağanı Furkan Soyalp oldu. 22 yaşındaki genç yetenek, F.Bahçe maçında attığı gol ve son haftalarda ortaya koyduğu ile beğeni topladı. Özellikle Mustafa Er'in gelişiyle yıldızını parlatan ve son 2 maçta da sahada kalan Furkan, bu sezon ligde 12, kupada 5 karşılaşmada boy gösterdi. Ligde ilk golünü F.Bahçe'ye atan yeşil-beyazlı oyuncu, kupada da 2 kez ağları sarstı.



    EFSANE KADRO BULUŞTU
    Bursa'ya 2009-10'da tarihi şampiyonluğu yaşatan efsaneler, 'nin yaptırdığı ve rahmetli başkan 'nın adının verildiği stadyumun açılışı için bir araya geldi. Şampiyonlar, açılışta karması ile gösteri maçı yaptı.
    1. 8.5.2018
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