Zorunlu 3 değişiklik – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Zorunlu 3 değişiklik

    Zorunlu 3 değişiklik
    , F.Bahçe karşısında sakatlıklardan çekti. 20. dakikada Barış Yardımcı yerini Bostock'a bıraktı. 43'te ise Badu sakatlandı ve oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın 77. dakikasında ise sonradan giren Ekoko devam edemedi Emre girdi.
    1. 7.5.2018
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