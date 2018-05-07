Bursaspor'un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı

    Bursaspor'un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı

    'un şampiyon başkanı , mezarı başında dualarla anıldı.

    Kulübü'nün eski başkanlarından 'ya vefatının beşinci yılı dolayısıyla kabri başında anma töreni yapıldı. Emir Sultan Mezarlığı'nda düzenlenen törene Yazıcı ailesi, Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yöneticiler, Teknik Direktör , Bursaspor'un şampiyon kadrosundaki futbolcular ile sevenleri katıldı. Yazıcı'nın karanfiller ve çiçeklerle süslenen mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dualar edildi.

    Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.

    1. 7.5.2018 11:30
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