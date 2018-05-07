Bursaspor'un şampiyon başkanı mezarı başında anıldı
Bursaspor'un şampiyon başkanı İbrahim Yazıcı, mezarı başında dualarla anıldı.
Törene katılanlar, programın ardından Yazıcı ailesine üzüntülerini dile getirdi.
- 7.5.2018 11:30
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Galatasaray haftaya şampiyonluğunu ilan edebilir!
Toplam 2
Yorum
serdar bırak şimdi sen kesin fenerlisin. öyle bir şey olmasından korkuyorum desem anlarım da. ben galatasarayın şampiyon olacağına inanıyorum
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Başkan Ahmet Ağaoğlu açıkladı! Yusuf Yazıcı için İtalya'dan dev teklif...
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suat trabzon 15 milyon euro Türkiyenin en genç starına yakışıyormu. 20-25 ten aşağı olmaz gerçekçi olalım. 22 civarı uygundur.
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Semih Kaya Galatasaray'a destek verdi
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DÖN SEMİH YUVANA KONSANTRASYOOOOOOOOOOOOO N GS YIN UNUTULMAZI AĞZINA SAĞLIK. DÖN YUVANA ARTIK.
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