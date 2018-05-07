Aziz Behich dünya kupasında – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    dünya kupasında

    <a href="/index/aziz-behich?id=81590879-024c-4365-afa2-2e2e6d3ddb23" class="" rel="tag">Aziz Behich</a> dünya kupasında

    BURSASPOR'un sol beki , 'nda mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosuna çağrıldı.

    Rusya'da düzenlenecek 'nda C Grubu'nda Fransa, Danimarka ve Peru'yla mücadele edecek Avustralya'nın aday kadrosu açıklandı. Buna göre Teknik Direktör Bert Van Marwijk'in belirlediği 32 kişilik kadroda Bursaspor'un başarılı savunmacısı de yer aldı.

    Aziz, Bursaspor formasıyla bu sezon çıktığı 29 lig maçında 5 gol ve 2 asist kaydetti. Avustralya Milli Takımı'nda ise 19 maça çıkan tecrübeli oyuncunun 2 golü bulunuyor.

    Avustralya 9 Haziran'da Macaristan ile Budapeşte'de bir hazırlık maçı oynayacak. Avustralya'nın 32 kişilik aday kadrosu 14 Mayıs'ta 26 kişiye düşürülecek. Daha sonra 3 isim daha kadrodan çıkarılacak.

    1. 7.5.2018 12:40
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