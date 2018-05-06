Bursaspor’da grev sona erdi
Deplasmanda bugün F.Bahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür idmana çıkmayan futbolcular, dün protestolarını sonlandırdı.
KAZANIRSA GARANTİLİYOR
Fenerbahçe sınavı öncesinde Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Josua John ve Alper Ademoğlu, sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Ayrıca Konya'yı yenıp puanını 39 yapan Bursa, bugün de kazanması halinde kümede kalmayı garantileyecek.
- 6.5.2018
-
Beşiktaş'ın net borcu açıklandı
Toplam 1
Yorum
eses anadolu kulüplerinin 50 milyon borcu var diye puanları silinsin küme düşürülsün 3 büyütülmüşlerin borcuna bak işte adalet..
-
Emre Mor'dan Fatih Terim'e telefon: 'Alo hocam ben Emre'
Toplam 4
Yorum
seda super olur bu cocuk paylasilmayacak,ancak terim onu pisircekki olsun
-
PFDK Fenerbahçe'yi derbide hükmen galip ilan etti
Toplam 5
Yorum
haydar bence küme düşürülmeli ki adam gibi ders olsun
Bursaspor’da grev sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.