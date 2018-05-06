Bursaspor’da grev sona erdi – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
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    ’da grev sona erdi

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>’da grev sona erdi

    Deplasmanda bugün F.Bahçe'yle karşılaşacak 'da, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür idmana çıkmayan futbolcular, dün protestolarını sonlandırdı.

    Basına ve taraftara kapalı yapılan antrenmana tüm oyuncular katıldı.

    KAZANIRSA GARANTİLİYOR
    sınavı öncesinde 'da sakatlıkları bulunan Josua John ve Alper Ademoğlu, sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek. Ayrıca 'yı yenıp puanını 39 yapan , bugün de kazanması halinde kümede kalmayı garantileyecek.
    1. 6.5.2018
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