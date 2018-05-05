Timsah yatışmıyor – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Timsah yatışmıyor

    Timsah yatışmıyor

    ’da 4 aydır maaşlarını alamadıkları için önceki gün antrenman boykotu yapan futbolcular dün de çalışmaya çıkmazken, yine kondisyon salonunda çalıştılar

    'in 32. haftasında yarın deplasmanda F.Bahçe'yle karşılaşacak 'da, 4 aydır alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle önceki gün antrenmana çıkmayan futbolcular, dün de protestolarını sürdürdü. 'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, dünkü antrenmana da katılmadı.

    YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR
    Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle önceki gün olduğu gibi dün de kondisyon salonunda çalıştı. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara ödeme gerçekleştirmek için harıl harıl çalışma yaptığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı camiada bir kesimin ise futbolcuların yaptığı protestoya tepki gösterdiği bildirildi.

    TFF'DEN 4 MİLYON TL
    Bursaspor'da futbolcular antrenman boykotu yaparken, daha önce Başkan Ali Ay'ın 'den istediği yardım gerçekleştirildi. TFF'nin Timsah'a 4 milyon TL gönderdiği bildirildi. Ancak bu paranın genel bir yardım olduğu belirtildi. Futbolcuların alacaklarıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmazken, karşılaşması için bugün takım otobüsünde kimlerin olacağının gizemini koruduğu kaydedildi.
    1. 5.5.2018
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