Timsah yatışmıyor
Bursaspor’da 4 aydır maaşlarını alamadıkları için önceki gün antrenman boykotu yapan futbolcular dün de çalışmaya çıkmazken, yine kondisyon salonunda çalıştılar
YÖNETİM ÇÖZÜM ARIYOR
Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle önceki gün olduğu gibi dün de kondisyon salonunda çalıştı. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara ödeme gerçekleştirmek için harıl harıl çalışma yaptığı öğrenildi. Yeşil-beyazlı camiada bir kesimin ise futbolcuların yaptığı protestoya tepki gösterdiği bildirildi.
TFF'DEN 4 MİLYON TL
Bursaspor'da futbolcular antrenman boykotu yaparken, daha önce Başkan Ali Ay'ın TFF'den istediği yardım gerçekleştirildi. TFF'nin Timsah'a 4 milyon TL gönderdiği bildirildi. Ancak bu paranın genel bir yardım olduğu belirtildi. Futbolcuların alacaklarıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmazken, Fenerbahçe karşılaşması için bugün takım otobüsünde kimlerin olacağının gizemini koruduğu kaydedildi.
- 5.5.2018
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 2
Yorum
metinn avcinin sansi son yillarda kötu olan fb - gs arasindan siyrilmasiydi simdi ise iliside iyi ve ardalarla emrelerle bir eyre kadardir gecelim
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Samet Aybaba 1 puana sevinmedi
Toplam 2
Yorum
sivasli samet hocam 90 2 oynaniyor,su yada bu sekilde takimin maglubiyetten kurtuluyor,o andaki yüz ifaden iyi halt ettiniz modunda,hayirdir ne oldu
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 3
Yorum
uzaylı yorumcu yaya karakterli bir oyuncudur yazık olur
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