Bursaspor'da futbolcuların protestosu sona erdi
Yeşil-beyazlılarda futbolcular iki günlük aranın ardından antrenmana çıktı
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür antrenmana çıkmayan futbolcular, protestolarını sonlandırdı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iki gündür antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı oyuncular, sabah Özlüce Tesisleri'nde toplandı. Saat 11.00'de yapılması planlanan antrenman öncesi analiz toplantısına giren oyuncular, daha sonra antrenman sahasına geçti.
Teknik direktör Mustafa Er gözetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncuların katıldığı öğrenildi.
Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçının taktik provasının yapılacağı antrenmanın ardından saat 15.00'te kara yolu ile İstanbul'a gidecek.
Bursaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür antrenmana çıkmayarak kondisyon salonunda çalışmıştı.
- 5.5.2018 11:48
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Fenerbahçe'ye Yaya Toure müjdesi
Toplam 5
Yorum
birisi süper olur.
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 4
Yorum
avci iyi hoca trabzona gitmeli orada şampiyonluk görebilir taraftar destegi etkili yarisin sonlarında bsks de sonunu getiremiyor
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Abdullah Avcı'dan ayrılık açıklaması: Şu an başka duygular yaşıyorum
Toplam 4
Yorum
giresunlu Yaaa,Ardayi tranfer etmeseydiniz simdi acik ara sampiyon olacaktiniz.bu zat transfer edilerek takimin kimyasi bozuldu.
Bursaspor'da futbolcuların protestosu sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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