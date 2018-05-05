Bursaspor'da futbolcuların protestosu sona erdi – Fotomaç – 05 Mayıs 2018
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    05 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'da futbolcuların protestosu sona erdi

    Bursaspor'da futbolcuların protestosu sona erdi

    Yeşil-beyazlılarda futbolcular iki günlük aranın ardından antrenmana çıktı

    'in 32. haftasında yarın deplasmanda 'yle karşılaşacak 'da, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür antrenmana çıkmayan futbolcular, protestolarını sonlandırdı.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iki gündür antrenmana çıkmayan yeşil-beyazlı oyuncular, sabah 'nde toplandı. Saat 11.00'de yapılması planlanan antrenman öncesi analiz toplantısına giren oyuncular, daha sonra antrenman sahasına geçti.

    Teknik direktör gözetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmana tüm oyuncuların katıldığı öğrenildi.

    Yeşil-beyazlılar, Fenerbahçe maçının taktik provasının yapılacağı antrenmanın ardından saat 15.00'te kara yolu ile İstanbul'a gidecek.

    Bursaspor'da futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle iki gündür antrenmana çıkmayarak kondisyon salonunda çalışmıştı.

    1. 5.5.2018 11:48
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