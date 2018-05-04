Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor

    Bursasporlu futbolcuların protestosu sürüyor

    Bursasporlu futbolcular, paralarının ödenmediği gerekçesiyle maçı öncesi dün olduğu gibi bugün de antrenmana çıkmadı. Kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyunculara ödeme yapılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    'in 32. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlı ekipte, kriz sürüyor. Paralarının ödenmediği gerekçesiyle dün antrenmana çıkmama kararı alan Bursasporlu futbolcular, kondisyon salonunda çalışmışlardı. Bugün de sabah 10.00'da yapılması planlanan antrenmana çıkmayan oyuncular, yine kondisyon salonunda bir çalışma gerçekleştirdi. yönetiminin 4 aylık alacakları bulunan oyunculara ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sürdürdüğü bildirildi.
    1. 4.5.2018 11:02
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