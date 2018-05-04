Bursaspor'da kriz!
Bursaspor’da 4 aydır paralarını alamadıkları için önceki günkü akşam idmana 40 dakika geç katılan oyuncular, dünkü antrenmana da çıkmadı.
Bugün de salondalar Bursasporlu futbolcuların bugün de kondisyon salonunda çalışacakları duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca teknik direktör Mustafa Er'in de basın toplantısının iptal edildiği bildirildi.
Serkan YETİŞMİŞOĞLU
- 4.5.2018
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BORDO MAVİ TS RİZE KARDEŞTİR
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Anlatsana Cyle Larin!
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karakartal Eldeki tek santrafor Larin'in oynatılmaması büyük hata = şampiyonluğa elveda.
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Toplam 2
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TARAFTAR Yeni yönetim seçilmeden hiç bir transfer yapılmasın.
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