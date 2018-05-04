Bursaspor'da kriz! – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    'da kriz!

    Bursaspor'da kriz!

    ’da 4 aydır paralarını alamadıkları için önceki günkü akşam idmana 40 dakika geç katılan oyuncular, dünkü antrenmana da çıkmadı.

    Bursasporlu futbolcular, Fenerbahçe karşılaşması öncesi sabah idmanına çıkmadı. Konyaspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşan yeşilbeyazlılar, derin bir nefes almıştı. hazırlıklarına önceki gün başlayan Bursa, akşam antrenmanına 40 dakika geç çıkmıştı. Futbolcuların maddi sıkıntılar ile alakalı kendi aralarında toplantı yaptıkları ve bu sebeple geç çıktıkları bildirilmişti. Dün ise saat 10.00'da yapılması planlanan idmana çıkmayan oyuncuların kondisyon salonunda çalıştıkları bildirildi. Kulüp personelinin maaşlarını 3 aydır almadığı bilinirken, futbolcuların ise 4 maaş alacakları bulunuyor. Önümüzdeki günlerde kongre yapacak yeşilbeyazlılarda bu gelişmeler yaşanırken, yönetimden boykotla ilgili açıklamada bulunulmadı.

    Bugün de salondalar Bursasporlu futbolcuların bugün de kondisyon salonunda çalışacakları duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca teknik direktör 'in de basın toplantısının iptal edildiği bildirildi.

    Serkan YETİŞMİŞOĞLU
    1. 4.5.2018
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