Bursaspor'da genel kurula doğru – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Mayıs 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    'da genel kurula doğru

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da genel kurula doğru

    Kulübü, 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurula ilişkin bilgilendirme yayınladı.

    Kulübü, 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurula ilişkin bilgilendirme yayınladı.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu 1. Toplantısı ilk oturumunun 19.05.2018 Cumartesi günü saat 13.00'da, ikinci oturumunun 20.05.2018 Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ilk oturumunun 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 21.30'da, ikinci oturumunun 27 Mayıs 2018 Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir."

    'da şimdiye kadar Ahmet Bozdemir, Hüseyin Akdemir ve Lemi Keskin, başkanlığa adaylığını açıkladı.
    1. 4.5.2018 18:41
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'da genel kurula doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN