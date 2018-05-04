Bursaspor'da genel kurula doğru
Bursaspor Kulübü, 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan olağan genel kurula ilişkin bilgilendirme yayınladı.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün Olağan Genel Kurulu 1. Toplantısı ilk oturumunun 19.05.2018 Cumartesi günü saat 13.00'da, ikinci oturumunun 20.05.2018 Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nda, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının ilk oturumunun 26 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 21.30'da, ikinci oturumunun 27 Mayıs 2018 Pazar günü 12.00-17.00 saatleri arasında aynı yerde çoğunluk aranmaksızın tekrar yapılmasına karar verilmiştir."
Bursaspor'da şimdiye kadar Ahmet Bozdemir, Hüseyin Akdemir ve Lemi Keskin, başkanlığa adaylığını açıkladı.
- 4.5.2018 18:41
-
Tudor'dan Fatih Terim açıklaması
Toplam 1
Yorum
serdar sebepsiz mi :) takım büyük maçlarda top oynamıyordu takımın ahengiyle oynadı heralde farklı bir takımdan bahsediyor
-
Fenerbahçe, son 14 sezonda 8. kez final oynayacak
Toplam 1
Yorum
savasci fener kesinlikle rakipler değişir finalin adi herzaman fnerbahcedir onsuz bir turkiye düşünülemez ,ligden düşürseler dusdugu lig aydınlanır
-
Galatasaray'da Mariano ve Ryan Donk, Teleset Mobilya Akhisar maçında yok
Toplam 1
Yorum
gs yuh yani.... allah yardimcimiz olsun fatih hoca
Bursaspor'da genel kurula doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.