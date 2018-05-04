Bursaspor ve Konyaspor’a 256 bin TL ceza – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    ve ’a 256 bin ceza

    Bursaspor ve Konyaspor’a 256 bin TL ceza
    , - maçı nedeniyle her iki takıma da ceza yağdırdı. Bursa'ya çirkin ve kötü tezahürattan 150 bin, saha olaylarından 30 bin ve sportmenliğe aykırı hareketten 9 bin para cezasının yanı sıra çeşitli tribünlerdeki taraftarların elektronik biletlerine bloke cezası verdi. Konya'ya da 60 bin TL ve bloke cezası kesildi.
    1. 4.5.2018
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