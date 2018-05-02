Bursaspor’da Sow zamanı
Bursaspor'da ligde çıktığı ilk 6 maçta skora katkı sağlayamayan ve eleştirilerin odak noktasında yer alan Moussa Sow, son 3 karşılaşmada ise bambaşka bir kimliğe büründü.
İKİ MAÇ ALSAYDIK AVRUPA'YA GİDERDİK
Bursaspor'un Konya zaferinde attığı golle pay sahibi olan Ertuğrul Ersoy, ligde rahat bir nefes aldıklarını belirtirken Avrupa için fırsatları teptiklerini itiraf etti. 20 yaşındaki genç stoper, "İki maç kazansaydık Avrupa'ya gidebilecek takımlar arasındaydık. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 2.5.2018
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Trabzonspor taraftarlarının Şenol Güneş aşkı!
Toplam 2
Yorum
erol hoca doğru trabzona yakısır.tolga da trabzona yakısır.bir bjk taraftarı olarak samimi görüsüm.
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Basel’den Eren Derdiyok’a kanca
Toplam 2
Yorum
hagi10 satın bunu yerine umut bozoku alın
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Yenilginin sorumlusu Şenol Güneş mi?
Toplam 1
Yorum
Ankaralı Böyle korkak ve beceriksiz bir düzenle oynatan herhalde Şenol hocaydı. Yenilginin baş sorumlusu kendisidir. Ben değilim
Bursaspor’da Sow zamanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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