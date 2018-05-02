Bursaspor’da Sow zamanı – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da Sow zamanı

    Bursaspor’da Sow zamanı

    'da ligde çıktığı ilk 6 maçta skora katkı sağlayamayan ve eleştirilerin odak noktasında yer alan , son 3 karşılaşmada ise bambaşka bir kimliğe büründü.

    Kritik Konyaspor maçını 2-1 kazanan Timsah'ta gol perdesini açan isim olan Senegalli yıldız, son 3 mücadelede 3 kez ağları havalandırarak kalitesini gösterdi. Göztepe, Karabük ve Konyaspor maçlarını boş geçmeyen 32 yaşındaki santrfor, "Her zaman daha iyisini yapmaya ve daha iyi olmaya çalışıyorum" diye konuştu.

    İKİ MAÇ ALSAYDIK AVRUPA'YA GİDERDİK
    'un Konya zaferinde attığı golle pay sahibi olan Ertuğrul Ersoy, ligde rahat bir nefes aldıklarını belirtirken için fırsatları teptiklerini itiraf etti. 20 yaşındaki genç stoper, "İki maç kazansaydık Avrupa'ya gidebilecek takımlar arasındaydık. Şu anda bugünlük hedefimizi gerçekleştirdik, önümüzde 3 maç var. Sezonu en iyi yerde bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 2.5.2018
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