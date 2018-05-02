Bursa ve Konya PFDK’lık oldu – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ve ’lık oldu

    Bursa ve Konya PFDK’lık oldu
    Ligde 31. haftanın kapanış maçında karşılaşan ve 'ya sevk edildi. Her iki takım taraftarları da çirkin ve kötü tezahüratın yanı sıra saha olaylarından disipline sevk edildi. Bursa ayrıca 6 oyuncusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten sevk edildi.
    1. 2.5.2018
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