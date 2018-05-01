Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor – Fotomaç – 01 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'da 'Sow' devam ediyor

    Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor

    'da  rüzgarı esiyor. Senegalli yıldız, son 3 haftayı boş geçmezken, yeşil beyazlı forma ile çıktığı lig maçlarında çektiği 3 isabetli şutu da gol yaptı.

    'de , sahasındaki kritik maçta 'u 2-1 yenerek rahat bir nefes aldı. Yeşil beyazlıların devre arasında kadrosuna kiralık kattığı da, takımının ilk golünü kaydederken yükselişini sürdürdü. 3 maçtır üst üste gol sevinci yaşayan Senegalli yıldız, daha önce de ve filelerini havalandırmıştı.

    3 İSABET, 3 GOL
    Bursaspor'da Sow, girdiği pozisyonları gole çevirme oranıyla da göze çarpıyor. Senegalli yıldız oyuncu, yeşil beyazlı forma ile çıktığı 9 lig maçında 6 şut çekerken bunların 3'ünde isabet sağladı ve 3'ünde de rakip ağları havalandırmayı başardı. Bir ara sakatlık geçiren ve 1 ay sahalardan uzak kalan Sow, öncesinde ise performansı nedeniyle eleştiriliyordu.

    "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"
    Karşılaşmayı değerlendiren Moussa Sow , kendileri için oldukça önemli bir maçı geride bıraktıklarına işaret ederek, "Kafamızı rahatlatmak için önemli bir maçtı çünkü uzun süre kazanamadığımız belli dönemler olmuştu, kazandığımız için mutluyuz. Mustafa Hoca, takıma bir şeyler katabilen bir hoca oldu. Paul Le Guen'in de yaptığı katkıları unutmamak lazım. Şu an hocamız çok iyi işler yapıyor. Umarım sezon sonuna kadar onunla devam ederiz" diye konuştu.

    1. 1.5.2018 11:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bursaspor'da 'Sow' devam ediyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN