Spor Toto Süper Ligi’nin 31. haftasında Bursaspor evinde Konyaspor ile karşılaştı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1’lik skorla Bursaspor oldu.
Bursaspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırladı. Timsah, zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla üç puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla düşme hattından uzaklaşan taraf Bursaspor olurken Konyaspor'un ise düşme korkusu devam etti. Bursaspor'un gollerini 28. Dakikada Sow, 35. dakikada Ertuğrul Ersoy atarken Konyaspor'un tek golü ise 89. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.
Bu sonuçla Bursaspor puanını 39 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 32 puanla 15. Sırada kaldı.
- 30.4.2018 21:57
- Güncelleme: 30.4.2018 22:00
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Galatasaray Avrupa devlerini geride bıraktı
Toplam 1
Yorum
mnk Galatasaray !!!
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Galatasaray Beşiktaş maçının istatistikleri
Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 DAHA GÖZTEPE SON SÖZÜNÜ SÖYLEMEDİ..ACELE ETMEYİN..
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Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının öne çıkan istatistikleri
Toplam 2
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ALOOO ŞAMPİYON BELLİ OLDU..LİG BİTTİ..
Bursaspor kritik Konyaspor maçını kazandı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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