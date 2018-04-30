Bursaspor kritik Konyaspor maçını kazandı! – Fotomaç – 30 Nisan 2018
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    30 Nisan 2018, Pazartesi
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    kritik maçını kazandı!

    Bursaspor kritik Konyaspor maçını kazandı!

    ’nin 31. haftasında evinde ile karşılaştı. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta kazanan 2-1’lik skorla Bursaspor oldu.

    , 'nin 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda 'u ağırladı. Timsah, zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla üç puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla düşme hattından uzaklaşan taraf Bursaspor olurken Konyaspor'un ise düşme korkusu devam etti. Bursaspor'un gollerini 28. Dakikada Sow, 35. dakikada Ertuğrul Ersoy atarken Konyaspor'un tek golü ise 89. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

    Bu sonuçla Bursaspor puanını 39 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 32 puanla 15. Sırada kaldı.

    1. 30.4.2018 21:57
    2. Güncelleme: 30.4.2018 22:00
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