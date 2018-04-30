Bursaspor kritik Konyaspor maçını kazandı!

Bursaspor, Spor Toto Süper Ligi'nin 31. Haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırladı. Timsah, zorlu mücadeleden 2-1'lik skorla üç puanı alan taraf oldu. Bu sonuçla düşme hattından uzaklaşan taraf Bursaspor olurken Konyaspor'un ise düşme korkusu devam etti. Bursaspor'un gollerini 28. Dakikada Sow, 35. dakikada Ertuğrul Ersoy atarken Konyaspor'un tek golü ise 89. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.



Bu sonuçla Bursaspor puanını 39 yaptı ve 10. sıraya yükseldi. Konyaspor ise 32 puanla 15. Sırada kaldı.