Mustafa Er: "Sow’dan beklentimiz çok fazla"
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorlu ve önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Öneminin ve zorluğunun farkındayız. Taraftarımızın ciddi anlamda maça talebinin olduğunu duyuyoruz. İnşallah pazartesi akşamı çok güzel bir futbol gecesi olur ve bizim lehimize neticelenir. Biz kazanmak için kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncu arkadaşlarımız durumun farkında. Çok iyi çalışıyorlar. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah pazartesi gecesi gerekli arzuyu, coşkuyu sahaya yansıttığımız zaman, sinerjiyi yakaladığımız zaman inanıyorum ki sahadan istediğini alarak ayrılan biz olacağız" şeklinde konuştu.
"İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALABİLMEK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Konyaspor'un da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Er, "Biz onların durumuna odaklanmadan kendi işimize bakıyoruz. Onlar çıkıştalar. Son 5 haftayı gol yemeden ve kaybetmeden geçirdiler. Onların en büyük avantajları moral, motivasyon olarak alt gruptaki en iyi takımlardan bir tanesi. Her takıma saygı duyuyoruz. Geçen hafta Karabük öyleydi, bu hafta Konya da öyle. Kendi yapacaklarımıza daha çok odaklanıp, rakibin artılarını, eksilerini değerlendirip, istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.
"BOSTOCK VE BADU'YU GÖZLEMLİYORUZ"
Sakatlığı bulunan Bostock'un dün takımla birlikte çalışmalara başladığını ifade eden genç çalıştırıcı, "Bugün ikinci günü, gözlemliyoruz. Bir aylık bir ara verdi. Çok ciddi bir süre. Badu da geçen haftadan beri antrenmanlara çıkıyor. İyi durumda. Onu da gözlemleyeceğiz" dedi.
"SOW'DAN BEKLENTİMİZ ÇOK FAZLA"
Sow'un iyi durumda olduğunu ve daha da iyiye gittiğini ifade eden Er, "Fiziksel anlamda ne kadar yukarı çekebilirsek o kadar faydalanacağız. Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Bütün oyuncularımızdan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak devam edecektir" diye konuştu.
"BU HAFTA KAZANIRSAK BÜYÜK ÖLÇÜDE BU İŞİ BİTİRECEĞİZ"
'Bursaspor'un alt sıralardan kurtulması için kaç puan alması gerekiyor?' sorusunu yanıtlayan Er, şu ifadeleri kullandı:
"Bu hafta kazanırsak büyük ölçüde bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum. 39 puanımız olacak. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu hafta kazanırsak büyük ihtimalle o barajın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum."
"BENİM İÇİN ÖZEL BİR KARŞILAŞMA OLACAK"
Konyaspor maçında ilk kez taraftarların önüne çıkacağının hatırlatılması üzerine Mustafa Er, "Benim için özel bir karşılaşma olacak. 3 tane deplasman oynadık, ilk defa taraftarın önüne çıkacağız. Taraftardan istediğimiz sadece takımı desteklemeleri, takıma yoğunlaşmaları. Onlar takımı desteklediği an bizim takımımız çok farklı bir profile bürünebiliyor. Onlarla beraber sahada sinerji yakalarsak çok daha farklı bir takım izlettiririz. Onlardan takıma destek vermelerini istiyorum" açıklamasını yaptı.
TİTİ'DEN KÖTÜ HABER
Öte yandan sabah saatlerinde yapılan antrenmana sol kalça adalesinde sertleşme olan tecrübeli defans oyuncusu Titi katılmadı. Tedbir amaçlı dinlendirildiği belirtilen Titi'nin durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.
Yeşil-beyazlılar, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- 27.4.2018 11:04
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
kimi yenmemisiz ? Sanki hiç yenmedik yenmiyoruz.. yaw hehe daha 1 ay falan oldu 3-1 yendik ya sizi..
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Maça çıkamama kararı alan Beşiktaş'a gelebilecek 3 büyük ceza
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ FB Lİ DELİKANLI YÜREKLİ TARAFTARDAN ARTIK BİR BEKLENTİMİZ VAR YÜREĞİNİZ VAR İSE AYNI HAREKETLERİ AVRUPA KUPALARINDA YAPIN !
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacak!
Toplam 37
Yorum
Kartal sen merak etme herkes, hem Tolga'yi biliyor hem Volkan'i. Sen istedigin kadar karsilastir...
Mustafa Er: "Sow’dan beklentimiz çok fazla" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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