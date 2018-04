Mustafa Er: "Sow’dan beklentimiz çok fazla"

BOSTOCK

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er , ligde son iki haftada gol atma başarısı gösteren Moussa Sow 'dan beklentilerinin çok fazla olduğunu belirterek, "İki haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak devam edecektir" dedi. Spor Toto Süper Lig 'in 31. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Sabah saatlerinde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör Mustafa Er, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Zorlu ve önemli bir karşılaşma oynayacaklarını ifade eden genç çalıştırıcı, "Öneminin ve zorluğunun farkındayız. Taraftarımızın ciddi anlamda maça talebinin olduğunu duyuyoruz. İnşallah pazartesi akşamı çok güzel bir futbol gecesi olur ve bizim lehimize neticelenir. Biz kazanmak için kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncu arkadaşlarımız durumun farkında. Çok iyi çalışıyorlar. Şu an için hiçbir sıkıntımız yok. İnşallah pazartesi gecesi gerekli arzuyu, coşkuyu sahaya yansıttığımız zaman, sinerjiyi yakaladığımız zaman inanıyorum ki sahadan istediğini alarak ayrılan biz olacağız" şeklinde konuştu.Konyaspor'un da sıkıntılı bir süreçten geçtiğini ifade eden Er, "Biz onların durumuna odaklanmadan kendi işimize bakıyoruz. Onlar çıkıştalar. Son 5 haftayı gol yemeden ve kaybetmeden geçirdiler. Onların en büyük avantajları moral, motivasyon olarak alt gruptaki en iyi takımlardan bir tanesi. Her takıma saygı duyuyoruz. Geçen hafta Karabük öyleydi, bu hafta Konya da öyle. Kendi yapacaklarımıza daha çok odaklanıp, rakibin artılarını, eksilerini değerlendirip, istediğimiz sonucu alabilmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.Sakatlığı bulunan Bostock'un dün takımla birlikte çalışmalara başladığını ifade eden genç çalıştırıcı, "Bugün ikinci günü, gözlemliyoruz. Bir aylık bir ara verdi. Çok ciddi bir süre. Badu da geçen haftadan beri antrenmanlara çıkıyor. İyi durumda. Onu da gözlemleyeceğiz" dedi.Sow'un iyi durumda olduğunu ve daha da iyiye gittiğini ifade eden Er, "Fiziksel anlamda ne kadar yukarı çekebilirsek o kadar faydalanacağız. Çok tecrübeli ve kaliteli bir oyuncu. 2 haftadır gol atması onun da moral motivasyonunu yükseltti. Ciddi anlamda sorumluluk da alıyor. Ondan beklentimiz çok fazla. Bütün oyuncularımızdan beklentimiz çok fazla. Özel bir oyuncu. İnşallah üzerine koyarak devam edecektir" diye konuştu.'Bursaspor'un alt sıralardan kurtulması için kaç puan alması gerekiyor?' sorusunu yanıtlayan Er, şu ifadeleri kullandı:"Bu hafta kazanırsak büyük ölçüde bu işi bitireceğiz diye düşünüyorum. 39 puanımız olacak. Biz her maçı kazanmak için oynayacağız. Bu hafta kazanırsak büyük ihtimalle o barajın üzerine çıkacağımızı düşünüyorum."Konyaspor maçında ilk kez taraftarların önüne çıkacağının hatırlatılması üzerine Mustafa Er, "Benim için özel bir karşılaşma olacak. 3 tane deplasman oynadık, ilk defa taraftarın önüne çıkacağız. Taraftardan istediğimiz sadece takımı desteklemeleri, takıma yoğunlaşmaları. Onlar takımı desteklediği an bizim takımımız çok farklı bir profile bürünebiliyor. Onlarla beraber sahada sinerji yakalarsak çok daha farklı bir takım izlettiririz. Onlardan takıma destek vermelerini istiyorum" açıklamasını yaptı.Öte yandan sabah saatlerinde yapılan antrenmana sol kalça adalesinde sertleşme olan tecrübeli defans oyuncusu Titi katılmadı. Tedbir amaçlı dinlendirildiği belirtilen Titi'nin durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.Yeşil-beyazlılar, yarın basına kapalı olarak yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.