Bursaspor'da Josua John sezonu kapattı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'da sezonu kapattı

    <a href="/index/bursaspor?id=e3ca155a-af16-4d05-b115-f8a952144fde" class="" rel="tag">Bursaspor</a>'da <a href="/index/josua-john?id=d7e8d3c2-6af9-49cd-9e68-62f87686e94c" class="" rel="tag">Josua John</a> sezonu kapattı

    'da kasık fıtığı nedeniyle operasyon geçiren , en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

    'da 1 ayı aşkın süredir kasık fıtığı nedeniyle takımdan ayrı kalan , bugün bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından tedavi ve rehabilitasyon süreci geçirecek olan Hollandalı futbolcunun en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı kulüp tarafından açıklandı. Buna göre , sezonu da kapamış oldu.

    Süper Lig'de bu sezon 8 maçta forma giyen Hollandalı oyuncu, 316 dakika sahada kalırken 2 de asist kaydetmişti. İstikrarsız grafiğiyle bu sezon beklentileri karşılaşayamayan John ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor.

    1. 26.4.2018 16:55
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