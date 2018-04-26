Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    'da hazırlıklar sürüyor

    Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor

    , bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürdü.

    'in 31. haftasında 30 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de sahasında Konyaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarına sabah saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Mustafa Er nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman dar alanda yapılan jokerli kontrol pas oyunu ile devam etti. Daha sonra Bursasporlu oyuncular, 3 gruba ayrılarak yarı sahada çift kale maç yaptı.

    , yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla maçı hazırlıklarını sürdürecek.
    1. 26.4.2018 12:38
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