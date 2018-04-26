Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor
Bursaspor, bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
- 26.4.2018 12:38
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 8
Yorum
Kosabora GS'li Mert ... Daha önce Gomis, Alper direk kırmızı kart gördüklerinde kaç maç ceza almışlarsa, Pepe' de o kadar ceza aldı. Niye şaşıralım..
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Beşiktaş UEFA'ya gidiyor
Toplam 19
Yorum
yaso hadi güle güle yanınıza eküriniz ts yide alın nede olsa onlar sizden tecrübeli akıl alırsınız yıllardır uefa fifa arası mekik dokudular
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 20
Yorum
kararaau 20 beşiktaş yönetiminden ricaam .tatiledilen türkiye kupa maçının tekrarına fb maçının karşısın u.20 takımınının çıkarılarak
Bursaspor'da hazırlıklar sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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