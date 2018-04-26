Bursaspor seyirci rekoru kıracak – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    seyirci rekoru kıracak

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> seyirci rekoru kıracak

    SüperLig'in 31. haftasında 36 puanla 11 sırada yer alan , 'u ağırlayacağı maç öncesi bilet fiyatlarını 5 liraya kadar düşürmüştü.

    Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak müsabakaya Yeşil-Beyazlı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği ve seyirci rekorunun kırılacağı öğrenildi. 43 bin 331 kapasiteli Bursa Stadı'na bu sezonki F.Bahçe maçında 38 bin taraftar gelmiş ve rekor kırmıştı. Bursalı futbolseverlerin karşılaşmasında bu sayıyı geçeceği bildirildi.
    1. 26.4.2018
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