Bursaspor'da sezon finali Konya’yla

Karabük galibiyetiyle nefes alan 36 puanlı Bursa, evinde 32 puanlı Konya’yı da eli boş gönderip, bitime 4 hafta kala geçen sezonki kabusu yaşamak istemiyor.
Spor Toto Süper Lig'de zor günler geçirmesine karşın Karabükspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor'da gözler Konya maçına çevrildi. Yeşil-beyazlı camiada sezonun maçı olarak görülen mücadelede alınacak 3 puan, Timsah'ın son 3 haftaya rahat girmesini sağlayacak.
FENER, GENÇLER, TRABZON
Ligde 36 puan ile 11'inci sırada yer alan Bursaspor, Konya maçı sonrasında zorlu mücadelelere çıkacak. Önce Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak, ardından Trabzon'u ağırlayacak ve son maçta ise Başkent'te ateş hattındaki G.Birliği'yle karşılaşacak.
15 HAFTALIK HASRET
Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan Bursaspor, 15 haftalık aranın ardından art arda 2. maçını kazanmak istiyor. Timsah, son olarak 13'üncü haftadaki Karabük ve ardından Konya maçlarında galibiyet sevinci yaşamıştı. Yine Konya'yı yenerek aynı başarıyı sergilemek ve rahat bir nefes almak istiyor.
BİLETTE İNDİRİM
Bursaspor yönetimi, ligde kalma yolunda sahasında oynayacağı kritik Konyaspor karşılaşması öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Buna göre; kale arkaları 5, maraton alt 10, maraton üst 15 TL'den satışa çıkacak. Misafir tribün bilet fiyatı ise 6,5 TL oldu. Biletler yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.
FENER, GENÇLER, TRABZON
Ligde 36 puan ile 11'inci sırada yer alan Bursaspor, Konya maçı sonrasında zorlu mücadelelere çıkacak. Önce Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak, ardından Trabzon'u ağırlayacak ve son maçta ise Başkent'te ateş hattındaki G.Birliği'yle karşılaşacak.
15 HAFTALIK HASRET
Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan Bursaspor, 15 haftalık aranın ardından art arda 2. maçını kazanmak istiyor. Timsah, son olarak 13'üncü haftadaki Karabük ve ardından Konya maçlarında galibiyet sevinci yaşamıştı. Yine Konya'yı yenerek aynı başarıyı sergilemek ve rahat bir nefes almak istiyor.
BİLETTE İNDİRİM
Bursaspor yönetimi, ligde kalma yolunda sahasında oynayacağı kritik Konyaspor karşılaşması öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Buna göre; kale arkaları 5, maraton alt 10, maraton üst 15 TL'den satışa çıkacak. Misafir tribün bilet fiyatı ise 6,5 TL oldu. Biletler yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.
- 25.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Göztepe'de Ghilas, Demba Ba'yı aratmadı
Toplam 1
Yorum
CELAL ŞANLI GOZTEPE TARIHINE SURULEN LEKE ANCAK BU SEKILDE CIKAR SIRADA TAMER VAR
-
Aziz Yıldırım: Şenol Güneş tiyatro oynamıştır
Toplam 1
Yorum
Ali En iyisi 2 takimi da eleyip Akhisar sampiyon ilan edilmeli. Bu ne yaw.
-
Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
Bursaspor'da sezon finali Konya’yla haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.