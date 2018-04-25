Bursaspor'da sezon finali Konya’yla – Fotomaç – 25 Nisan 2018
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    25 Nisan 2018, Çarşamba
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    'da sezon finali ’yla

    Bursaspor'da sezon finali Konya’yla

    galibiyetiyle nefes alan 36 puanlı Bursa, evinde 32 puanlı ’yı da eli boş gönderip, bitime 4 hafta kala geçen sezonki kabusu yaşamak istemiyor.

    'de zor günler geçirmesine karşın galibiyetiyle moral bulan 'da gözler maçına çevrildi. Yeşil-beyazlı camiada sezonun maçı olarak görülen mücadelede alınacak 3 puan, Timsah'ın son 3 haftaya rahat girmesini sağlayacak.

    FENER, GENÇLER, TRABZON
    Ligde 36 puan ile 11'inci sırada yer alan Bursaspor, Konya maçı sonrasında zorlu mücadelelere çıkacak. Önce Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak, ardından 'u ağırlayacak ve son maçta ise Başkent'te ateş hattındaki G.Birliği'yle karşılaşacak.

    15 HAFTALIK HASRET
    Bu sezon ligde üst üste 3 maç kazanamayan Bursaspor, 15 haftalık aranın ardından art arda 2. maçını kazanmak istiyor. Timsah, son olarak 13'üncü haftadaki ve ardından Konya maçlarında galibiyet sevinci yaşamıştı. Yine Konya'yı yenerek aynı başarıyı sergilemek ve rahat bir nefes almak istiyor.

    BİLETTE İNDİRİM
    Bursaspor yönetimi, ligde kalma yolunda sahasında oynayacağı kritik karşılaşması öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti. Buna göre; kale arkaları 5, maraton alt 10, maraton üst 15 'den satışa çıkacak. Misafir tribün bilet fiyatı ise 6,5 TL oldu. Biletler yarın saat 10.00'dan itibaren satışa sunulacak.
    1. 25.4.2018
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