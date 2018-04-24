Bursaspor için sezonun en kritik maçı

2 günlük iznin ardından bugün akşam saatlerinde bu maçın hazırlıklarına başlayacak olan Timsah'ta tek düşünceyi ise galibiyet oluşturuyor. Camia nezdinde sezonun maçı olarak görülen Atiker Konyaspor mücadelesinde alınacak 3 puan, Bursaspor'un son 3 haftaya nispeten daha rahat girmesini sağlayacak.

SON 3 HAFTA ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR

Ligde geride kalan 30 haftada Bursaspor, 36 puan ile 11'inci sırada yer alırken küme düşme hattı ile arasında 4 puan fark bulunuyor. Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Osmanlıspor ise 32 puan toplarken, Konya temsilcisi averajla 14'üncü sırada yer alıyor. Özellikle 30 Nisan Pazartesi günü oynanacak olan bu maçın ardından ligin son 3 haftasında zorlu mücadelelere çıkacak olan Bursaspor, önce Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak ardından Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak ve sezonun son maçında ise deplasmanda Gençlerbirliği karşısına çıkacak.

15 HAFTA SONRA YENİDEN BAŞARMAK İSTİYOR

Bu sezon istikrarsız grafiğiyle dikkat çeken ve ligde üst üste 3 maç kazanamayan Bursaspor, 15 haftalık aranın ardından üst üste ikinci maçını kazanmak istiyor. Daha önce ligde 2 kez üst üste 2 maçından da galibiyetle ayrılan Timsah, son olarak 13'üncü haftadaki Kardemir Karabükspor ve 14'üncü haftadaki Atiker Konyaspor maçlarından üst üste kazanarak ayrılmıştı. Bursaspor, ilk yarıda olduğu gibi yine Konya temsilcisini yenerek aynı başarıyı sergilemek ve rakibini puan durumunda kendisinden uzak tutmak istiyor.