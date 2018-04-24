Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü – Fotomaç – 24 Nisan 2018
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    24 Nisan 2018, Salı
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    bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü

    Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü

    Kulübü, ligin 31. haftasında oynanacak maçı öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar düşürdü.

    Spor 'in 31. haftasında sahasında ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, alt sıralardan kurtulmak adına kritik mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. İç sahada taraftar desteği ile başarılı sonuçlara imza atan 'da, yönetim de bu maç öncesi bilet fiyatlarında indirime gitti.

    Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:
    "VIP. 1. ve 2. Balkon: 75 TL, Batı : 50 TL, Alt Tribün: 15 TL, Spor Toto Üst Tribün: 10 TL, Güney ve TOFAŞ Tribünü: 5 TL, Misafir Tribün: 6.5 TL."

    1. 24.4.2018 17:35
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