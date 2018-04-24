Bursaspor bilet fiyatlarını 5 TL’ye düşürdü
Bursaspor Kulübü, ligin 31. haftasında oynanacak Konyaspor maçı öncesi bilet fiyatlarını 5 TL’ye kadar düşürdü.
Yeşil-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre bilet fiyatları şöyle:
"VIP. 1. ve 2. Balkon: 75 TL, Batı Alt Tribün: 50 TL, Spor Toto Alt Tribün: 15 TL, Spor Toto Üst Tribün: 10 TL, Güney Kale Arkası ve TOFAŞ Tribünü: 5 TL, Misafir Tribün: 6.5 TL."
- 24.4.2018 17:35
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Beşiktaş'ta flaş gelişme! Maça çıkmayacaklar
Toplam 5
Yorum
taraftar Zaten kaçtınız..
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Hıncal Uluç: "Beşiktaş hükmen yenik ilan edilmeli"
Toplam 2
Yorum
BİR G.SARAYLI bende GALATASARAYlıyım ama bjk hükmen mağlup olmalı, maçı oynamamak için herşeyi yaptılar.. bugün fenere bunu yapan yarın bize yapar.
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TFF'de karar günü
Toplam 10
Yorum
mustafa özer en büyük beşiktaş her maçı alır size de bu yakışır şampiyonluk kupasını almak istiyoruz yani sayın şenol hocamızı büyük geçmiş olsun
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