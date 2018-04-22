Bursaspor "Sow' yaptı
Yeşil-beyazlılar, küme düşen rakibini deplasmanda 4 golle geçti. Sow bu hafta da golünü kaydetti. Bursaspor bu 3 puanla rahatladı
'ATOM KARINCA' BARIŞ
Bursaspor ikinci yarıda daha etkiliydi. 60'ta Timsahların sağ beki Barış Yardımcı bindirip golü attı: 1-3. 86'da İbanez'in şutunu kaleci Harun kornere çeldi. 90+1'de Emre-İbanez mücadelesinde Bursa lehine bir penaltı daha çalındı. İbanez kırmızı gördü. Stancu'nun golüyle Bursaspor, Karabük'ü 4-1 yendi.
- 22.4.2018
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Fenerbahçeli yönetici: "Olaylar Alex’i getiren insanların komplosudur"
Toplam 8
Yorum
Anonim Yok artık devenin nali ! Yazıklar olsun bu demeci verenler
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa Bacak Canerin hal ve hareketlerinden takımı bu maça nasıl hazırladığınız ortada. Seni seviyordum ama artık sevmiyorum
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Şenol Güneş: Belki de bırakabilirim
Toplam 33
Yorum
Mustafa BACAK İnşaallah Sn.Güneş. Çünkü bir futbol maçı böyle kazanılmaz. Pepe nin kırmızı kartından, Querasmanın tribün ve hakemle oynamasından, Canerin
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