Bursaspor "Sow' yaptı – Fotomaç – 22 Nisan 2018
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    22 Nisan 2018, Pazar
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    "Sow' yaptı

    <a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> "Sow' yaptı

    Yeşil-beyazlılar, küme düşen rakibini deplasmanda 4 golle geçti. Sow bu hafta da golünü kaydetti. bu 3 puanla rahatladı

    'in ikinci yarısında kötü grafik çizen , deplasmanına mutlak 3 puan için gitti. 35'te öne geçti. Batalla takımını 1-0 öne geçirdi. 45+1'de penaltı kazandı. Ergin'in vuruşu kaleciden döndü, Murat Akın fileleri havalandırdı: 1-1. 45-3'te bu kez Bursaspor penaltı kazandı, Sow skoru 2-1 yaptı.

    'ATOM KARINCA' BARIŞ
    Bursaspor ikinci yarıda daha etkiliydi. 60'ta Timsahların sağ beki Barış Yardımcı bindirip golü attı: 1-3. 86'da İbanez'in şutunu kaleci Harun kornere çeldi. 90+1'de Emre-İbanez mücadelesinde Bursa lehine bir penaltı daha çalındı. İbanez kırmızı gördü. Stancu'nun golüyle Bursaspor, Karabük'ü 4-1 yendi.
    1. 22.4.2018
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