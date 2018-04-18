Mustafa Er: "Biz puan hesabı yapmıyoruz"

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'da bu maçın hazırlıkları sürerken, sabah antrenmanı öncesinde teknik direktör Mustafa Er, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Göztepe maçı dönüşü kaza sonucu vefat eden Bursaspor taraftarı Yüksel Utgin'e Allah'tan rahmet ve ailesine, camiaya başsağlığı dileyerek sözlerine başlayan genç çalıştırıcı, "Karabükspor maçı hazırlıkları gayet iyi gidiyor. Tek amacımız oradan galibiyet ile dönmek. Göztepe maçında iyi bir oyun sergilediğimizi düşünüyorum. Her geçen hafta gelişmemiz gerekiyor. Takımı daha fazla öne çıkararak, hücum organizasyonları geliştirerek, kazanma odaklı bir takım oluşturacağımızı söylemiştik. Göztepe maçında bana göre bunun sinyallerini verdik" dedi.



"BELKİ GROZAV DA OLMAYACAK"

Karabüksporlu oyuncuların küme düştükleri için rahat oynadıklarını belirten Er, "Kendilerini de kanıtlamak istiyorlar. Belki transfer yapmak isteyecekler. Biz kendi işimize odaklanacağız. Karabükspor'un konumuna bakmaksızın ciddiye alarak kendi işimizi yapıp kazanma odaklı oynayacağız ve kazanacağımıza da inanıyorum. Kadroda 1-2 değişiklik yapabiliriz. Badu ve Bostock iki gündür bizimle çalışıyorlar. Bostock, 3 haftadır takımdan ayrı. O daha yakın gibi duruyor fiziksel olarak. Jires'in bugün tekrar durumuna bakacağız. John ve Alper bizimle olmayacak. Belki Grozav da olmayacak. Dün onda problem oldu, bugün çıkmayacak" diye konuştu.



"HERKESİN MOTİVASYONU ÜST SEVİYEDE"

Şehirdeki karamsar tabloya ilişkin ise genç teknik adam, "Biz puan hesabı yapmıyoruz. Oyuncularımızın geldiğimiz günden beri inanılmaz bir antrenman performansı var. Son iki gün müthiş çalıştılar. Antrenmanda çok istekliler, coşkulular. Sahada ne yapıyorsanız maça yüzde 100 yansıyor. Bu haftaki görüntümüz çok iyi. Toplayabildiğimiz maksimum puanı toplayacağız. Ben oyuncularımıza güveniyorum. Ligin sonuna puan hesabı yapmak çok doğru olmuyor. Sürpriz sonuçlar da çıkıyor. Herkesin motivasyonu üst seviyede. Çok farklı sonuçlar da çıkabiliyor. Biz sadece kendi maçımıza bakıyoruz. Önce bizim kazanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"BİZE YAKIŞMAYAN SONUÇLAR ALDIK"

Oyuncuların üzerinde baskı olduğunu dile getiren Er, "Biz, o baskıyı kaldırmak istiyoruz. Biz onlara güveniyoruz ve kaliteli bir takımız. Özgüven eksikliği var. Fazla mağlubiyet ve bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunun baskısı var. Bir galibiyet ile bunu atacağımızı düşünüyorum. Bireysellikten ziyade takım olarak hareket etmemiz gerekiyor. 11 kişi, kulübe, tribün o sinerjiyi yakalarsa iyi takım olabiliriz" açıklamalarını yaptı.



"DELARGE'IN PROBLEMİ VARDI"

Disiplinsiz hareketleriyle dikkat çeken Dzon Delarge konusuna da değinen Mustafa Er, "Delarge'ın geçen hafta bir problemi vardı. Son antrenmana çıkmadı. Migren problemi vardı. Kadroya girememesindeki ana sebeplerden birisi de buydu. Performansıyla da alakalı tabii. Biz herkese aynı mesafedeyiz. Kim çalışırsa, kim bu arma için mücadele ederse sahada olacaktır" şeklinde konuştu.



"BİZ BÜYÜK BİR TAKIMIZ"

Karabükspor maçında oyuncuların sahada gerekeni yapacaklarını dile getiren Er, "Ben çok rahatım. Ben bunun sözünü veriyorum. Oyuncularımız sahada gerekeni yapacaklar. Bazı şeyler kolay değil. Daha savunma odaklı, daha kontra atak odaklı oyun oynuyorduk. Şimdi daha hücum formatlı oyun oynamak istiyoruz. Biz büyük bir takımız. Süreç bunu çok net bir şekilde yapacağımızı göstermiyor. Geriden geliyoruz. Moral, motivasyonumuz düşük. Kademe kademe bunları atlatacağız" ifadelerini kullandı.



Öte yandan yeşil beyazlı ekipte hazırlıklar sürerken dün antrenmana çıkmayan Jires Kembo bugün takımla birlikte çalıştı. Gheorghe Grozav ise antrenmana çıkmazken, durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.