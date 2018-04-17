Titi: "Kavgamız devam ediyor" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Titi: " devam ediyor"

    Titi: "<a href="/index/kavgamiz?id=0b532bb5-f1a1-4101-9b68-8eee2de433dc" class="" rel="tag">Kavgamız</a> devam ediyor"

    Ateş hattına yaklaşan ’da Titi, “ devam ediyor, mücadele etmeliyiz” dedi

    'in 29. haftasında 'ye 2-1 yenilen kötü gidişatını sürdürdü. 33 puanda kalan Yeşil-Beyazlılar'ın, düşme hattıyla arasında 4 puan fark bulunuyor. Kalan 5 haftada küme düşmesi kesinleşen Karabükspor'un dışında ligde kalma mücadelesi veren ve G.Birliği ile karşılaşacak olan ; F.Bahçe ve Trabzonspor ile de zorlu maçlara çıkacak. 'nın stoperi Titi, ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi ve şu ifadeleri kullandı: "Mücadelemiz devam ediyor. Başımızı dik tutmak zorundayız. Yolumuz mücadele yolu, odaklanma yolu. Mücadelemiz, devam ediyor."
    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:02
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