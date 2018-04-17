Bursasporlu taraftarın cenazesi toprağa verildi
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında İzmir'deki Göztepe maçı sonrası dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Bursasporlu taraftar Yüksel Utgin'in cenazesi, toprağa verildi.
Utgin'in cenazesi, yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumunun morgundan alınarak memleketi Bursa'nın Gemlik ilçesine getirildi.
Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'ndeki törene, Utgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda takımın taraftarı katıldı.
Burada öğleyin kılınan namazın ardından Utgin'in cenazesi, Narlı Mezarlığı'na defnedildi.
- 17 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 15:39
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Bugun oguzhan satilsa yerine onbes milyon vermesilazim doldurmak icin satilmamali sampiyonlikde genc dinamik takim lazim sagbeke saglambiri
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Janssen Antalya’yı bekliyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST HAMZA HAMZOGLU GS MAÇINDAN ÖNCE MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİL DEDİ 3-0 YENİLDİ. FENER OLARAK 5-0 YENMELİYİZ MAÇIN SONUCU ÖNEMLİ DEĞİLMİŞMİŞ
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Dortmund'dan Oğuzhan Özyakup için 12 milyon Euro
Toplam 6
Yorum
Husnu Belki haddimiz deyil fakat besiktas oguzhani avrupadan otuziki milyonada alamaz niye satilmaliki boylegenc oyuncuya ihtiyac varken
Bursasporlu taraftarın cenazesi toprağa verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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