Bursasporlu taraftarın cenazesi toprağa verildi – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    Bursasporlu taraftarın cenazesi toprağa verildi

    Bursasporlu taraftarın cenazesi toprağa verildi

    'in 29. haftasında 'deki maçı sonrası dönüş yolunda geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Bursasporlu taraftar Yüksel Utgin'in cenazesi, toprağa verildi.

    Utgin'in cenazesi, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumunun morgundan alınarak memleketi 'nın Gemlik ilçesine getirildi.

    Gemlik Asım Kocabıyık Camisi'ndeki törene, Utgin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileriyle çok sayıda takımın taraftarı katıldı.

    Burada öğleyin kılınan namazın ardından Utgin'in cenazesi, Narlı Mezarlığı'na defnedildi.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:39
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