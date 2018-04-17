Bursaspor'da kongre tarihi belli oldu – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    'da kongre tarihi belli oldu

    Bursaspor'da kongre tarihi belli oldu

    , kongresini 19-20 veya tarihlerinde gerçekleştirecek.

    Kulübü'nü seçim heyecanı sarmaya başladı. Yeşil beyazlı kulüpte Ali Ay başkanlığında 'nde toplanan yönetim kurulu kongre tarihi belirledi. Buna göre Bursaspor Kulübü'nün kongresi 19-20 Mayıs veya tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki oturumun ilk gününde konuşmalar, ikinci gününde ise oylamalar yapılacak.

    Kongrenin de Bursaspor'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılması kararına varıldı. Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar yemeğinin de stadyumda verilmesi düşünülürken, kongre ise iftar vaktinin ardından gerçekleştirilecek.
    Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 18:26
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