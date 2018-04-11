Moussa Sow'a olay sözler: "Müslüman adamsın aldığın parayı..." – Fotomaç – 11 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    'a olay sözler: "Müslüman adamsın aldığın parayı..."

    Moussa Sow'a olay sözler: "Müslüman adamsın aldığın parayı..."

    FIFA Menajeri Mithat Halis'den hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda geldi.

    Bursaspor'un 'in işine son vermesini değerlendiren Halis, "Bursaspor Paul Le Guen'e sabredemedi. Le Guen'i zor ikna ettim. Sorun hocalık değil. Bursaspor'daki futbolcuların çoğu 1. Lig'de oynamaz. Sow'un yürüyecek hali yok! Sow, müslüman adamsın aldığın parayı hak etmiyorsun. Sow'a kimse hayır demez! Fakat hayal kırıklığı yarattı. Bursaspor'da 150 kilo Ekoko var. Bu takımı yönetmek kolay mı?" diye konuştu.
    1. 11 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Moussa Sow'a olay sözler: "Müslüman adamsın aldığın parayı..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN