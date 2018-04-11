Moussa Sow'a olay sözler: "Müslüman adamsın aldığın parayı..."
FIFA Menajeri Mithat Halis'den Moussa Sow hakkında gündemi sarsacak açıklamalarda geldi.
Bursaspor'un Paul Le Guen'in işine son vermesini değerlendiren Halis, "Bursaspor Paul Le Guen'e sabredemedi. Le Guen'i zor ikna ettim. Sorun hocalık değil. Bursaspor'daki futbolcuların çoğu 1. Lig'de oynamaz. Sow'un yürüyecek hali yok! Sow, müslüman adamsın aldığın parayı hak etmiyorsun. Sow'a kimse hayır demez! Fakat hayal kırıklığı yarattı. Bursaspor'da 150 kilo Ekoko var. Bu takımı yönetmek kolay mı?" diye konuştu.
- 11 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 18:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fernando Muslera'ya Boca Juniors talip oldu!
Toplam 2
Yorum
uA Bas 25m al muslerayi bizde gidip alman liginden zieler, horn, sommer, veya hitz'i getirelim
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Beşiktaş, Oğuzhan Özyakup'un bonservisini belirledi
Toplam 8
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galah kimse almas bunu....kendinizi kandirmayin!!!
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İşte Fatih Terim'in Gençlerbirliği maçındaki devre arası konuşması!
Toplam 5
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Hagi ORTA SAHADAN-CEPHEDEN ORTA YAPIN DEDİĞİ KESİN
Moussa Sow'a olay sözler: "Müslüman adamsın aldığın parayı..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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