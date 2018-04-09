Bursa'ya Kasımpaşa darbesi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    'ya darbesi

    Bursa'ya Kasımpaşa darbesi

    Yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde ’ya da yenilip, ateşle oynamayı sürdürdü. Konuk ekibin zafer sayısını Trezeguet attı

    , alt taraftan uzaklaşmak için fırsat niteliğindeki maçta evinde 'ya 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibi 3 puana taşıyan gol Mısırlı yıldız Trezeguet'den geldi. Anderlecht'ten kiralanan oyuncu 31. dakikada ceza sahası dışından sert bir şutla kaleci Harun'u avladı. Kasımpaşa bu sonuçla puanını 37 yapıp, biraz olsun rahatladı. Timsah ise 33 puanda kalıp, düşme tehlikesi yaşamaya devam etti.

    ÖNEMLİ ZAFER
    Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Geçen hafta , bu hafta . Ligin en zorlu iki deplasmanı. Galibiyeti taraftara armağan ediyorum" dedi.

    LE GUEN: GİT DERLERSE GİDERİM
    Bursaspor'un hocası Le Guen, "Bugün oyunumuzu sonuca çeviremedik ve cezalandırıldık" derken, istifa konusunda, "Git derlerse giderim ama son ana kadar savaşmaya devam edeceğim" yorumunu yaptı.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:41
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