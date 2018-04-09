Yeşil-beyazlılar, taraftarı önünde Kasımpaşa’ya da yenilip, ateşle oynamayı sürdürdü. Konuk ekibin zafer sayısını Trezeguet attı
ÖNEMLİ ZAFER
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Geçen hafta Göztepe, bu hafta Bursa. Ligin en zorlu iki deplasmanı. Galibiyeti taraftara armağan ediyorum" dedi.
LE GUEN: GİT DERLERSE GİDERİM
Bursaspor'un hocası Le Guen, "Bugün oyunumuzu sonuca çeviremedik ve cezalandırıldık" derken, istifa konusunda, "Git derlerse giderim ama son ana kadar savaşmaya devam edeceğim" yorumunu yaptı.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:41
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
Bursa'ya Kasımpaşa darbesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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