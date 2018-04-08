Bakambu'dan manidar Bursaspor paylaşımı!
Bursaspor'un eski golcüsü Cedric Bakambu'nun, Yeşil Beyazlı ekibin Kasımpaşa maçı sırasında attığı sosyal medya mesajı gündem yarattı.
Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Bursaspor, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Ligin 2. yarısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Bursa ekibi yine bir lig maçından mağlubiyet ile ayrıldı.
Maç oynandığı sırada Bursaspor'un eski golcüsü Bakambu'dan olay bir mesaj attı.
Fransız futbolcu, Twitter'dan, "Naber Bursa?" mesajını gönderdi ve bir anda sosyal medyada gündem oldu.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:06
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