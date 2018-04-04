Serdar Kurtuluş'tan duygusal paylaşım – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'tan duygusal paylaşım

    Serdar Kurtuluş'tan duygusal paylaşım

    'DA yaklaşık 17 aydır sahalardan uzak kalan , bir kez daha bıçak altına yatarken, operasyon sonrası hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

    'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ancak 21 yaş altı takımı ile yapılan hazırlık maçında sağ diz bağlarının kopması nedeniyle yaklaşık 17 aydır sahalardan uzak kalan , bir kez daha bıçak altına yattı. Sağ diz çıkığına bağlı çoklu bağ yaralanması (Ön - arka çapraz bağ, dış yan bağ) ile fibular sinir yaralanması yaşayan ve sonrasında Almanya'da seri ameliyatlar geçiren 30 yaşındaki futbolcuya, bugün İstanbul'daki özel bir hastanede sağ diz artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandı.

    Daha önce de 4 kez ameliyat geçiren Serdar Kurtuluş, hesabından ise yaptığı paylaşımda, "Hayat bir imtihandır. Hiç ummadığın şeyler gelebilir başına, hiç beklemediğin güzelliklerle karşılaşabilirsin. Bazen canın çok yanar, bazen de mutluluktan kanatlanmış gibi hissedersin. Böyle garip bir dünya işte. Bilmen gerek, bu hayatta her şeye hazırlıklı olman gerek. Şu 3 şeyden vazgeçme; kendin olmaktan, şükreden bir kul olmaktan ve mutlu yarın için çokça çabalamaktan. Asla vazgeçmemen gerek. İşte o vakit her şey daha farklı olacak. Kendine inan ve güven, yapabilirsin. Başarabilirsin" ifadelerine yer verdi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:03
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