Serdar Kurtuluş'tan duygusal paylaşım
BURSASPOR'DA yaklaşık 17 aydır sahalardan uzak kalan Serdar Kurtuluş, bir kez daha bıçak altına yatarken, operasyon sonrası sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
Bursaspor'a geçtiğimiz sezonun başında transfer olan ancak 21 yaş altı takımı ile yapılan hazırlık maçında sağ diz bağlarının kopması nedeniyle yaklaşık 17 aydır sahalardan uzak kalan Serdar Kurtuluş, bir kez daha bıçak altına yattı. Sağ diz çıkığına bağlı çoklu bağ yaralanması (Ön - arka çapraz bağ, dış yan bağ) ile fibular sinir yaralanması yaşayan ve sonrasında Almanya'da seri ameliyatlar geçiren 30 yaşındaki futbolcuya, bugün İstanbul'daki özel bir hastanede sağ diz artroskopik ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu uygulandı.
Daha önce de 4 kez ameliyat geçiren Serdar Kurtuluş, sosyal medya hesabından ise yaptığı paylaşımda, "Hayat bir imtihandır. Hiç ummadığın şeyler gelebilir başına, hiç beklemediğin güzelliklerle karşılaşabilirsin. Bazen canın çok yanar, bazen de mutluluktan kanatlanmış gibi hissedersin. Böyle garip bir dünya işte. Bilmen gerek, bu hayatta her şeye hazırlıklı olman gerek. Şu 3 şeyden vazgeçme; kendin olmaktan, şükreden bir kul olmaktan ve mutlu yarın için çokça çabalamaktan. Asla vazgeçmemen gerek. İşte o vakit her şey daha farklı olacak. Kendine inan ve güven, yapabilirsin. Başarabilirsin" ifadelerine yer verdi.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:03
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İngiliz yıldızdan G.Saray göndermesi!
Toplam 1
Yorum
uA Song'dan başka adam akıllı stoperimizin olmadığı zamanlarda marke edilmiyorken attığı bir gol
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Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Toplam 9
Yorum
zafer valbuena,guilano-aatıf,fernandao,soldado bunlar oynamalı. alper fos. bi maç bile kurtardığı görülmedi. aman aykut hocam kayseri gibi devam
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İlk iki şansımız yüzde 90!
Toplam 6
Yorum
taraftar Doğru 4 takım içinde şampiyonluk şansı en az Fener ama ikincilik şansı yüksek. Çünkü 21 puan kazanma şansı var .
Serdar Kurtuluş'tan duygusal paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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