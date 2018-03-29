Bursaspor seri peşinde!
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 31 Mart Cumartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Yeşil-beyazlı kulübün Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Bursaspor, yarın Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
- 29 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 23:48
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Toplam 6
Yorum
sayko mına cakmış sen neyi sayıon ipineeeee
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Kadroya neşter! Tam 6 isim yolcu...
Toplam 19
Yorum
kaanfb Merak ettim acaba Zenit bu sezon kimi takımdan kovacak A.YILDIRIM pusuda bekliyordur
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Adou sürprizi!
Toplam 10
Yorum
kaanfb başkan senden yeni RVP krasıç meireles,stochlar emenikler bekliyoruz ver milyon dolarları yesinler borc 300 milyon olur 500 milyon.
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