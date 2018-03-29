Bursaspor seri peşinde! – Fotomaç – 29 Mart 2018
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    29 Mart 2018, Perşembe
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    seri peşinde!

    Bursaspor seri peşinde!

    , 'in 27. haftasında Cumartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 27. haftasında Cumartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Yeşil-beyazlı kulübün 'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

    Isınma koşularıyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.

    Bursaspor, yarın Antalya'da yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

    1. 29 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:48
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