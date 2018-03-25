Timsah 5 eksikle çalıştı – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Timsah 5 eksikle çalıştı

    Timsah 5 eksikle çalıştı

    Ligde 26. haftayı galibiyetiyle kapatan , karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

    Ligde 26. haftayı galibiyetiyle kapatan , karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti. Tesislerinde çalışan yeşil-beyazlılar, hafif sakatlıkları bulunan Yusuf, Barış, Emre, Ertuğrul ve Kubilay'dan yoksun idman yaptı.
    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:24
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