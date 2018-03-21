Antalya'da Sow yapacak
Bursaspor’da henüz gol ve asist katkısı yapamayan yıldız golcü Moussa Sow, milli aradan sonra karşılaşacakları Antalya karşısında kendisini affettirmeyi planlıyor
Bursaspor'da Moussa Sow henüz gole katkı veremezken, bu sezon futbol kariyerindeki 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor. En son 2006- 07'de Fransa'da Rennes'te oynarken 16 maçta 1 gollük çok kötü bir performans sergileyen Senegalli yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden devre arasında geldiği Timsah'ta kötü bir görüntü çizdi. Tecrübeli golcünün milli aradan sonra kritik Antalyaspor maçı için camiaya 'gol' sözü verdiği kaydedildi.
SAKATLIĞIM GEÇTİ
Beşiktaş maçı öncesinde sakatlandıktan sonra 4 maçta forma giyemeyen Senegalli santrfor, tamamen düzeldiğini ve milli aranın Antalyaspor deplasmanına hazır olması için kendisine ilaç gibi geleceğini belirtti. Sow'un, "Bana güvenenlere Antalya'da gerçek Sow'u izleteceğim" dediği öğrenildi.
- 21 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:52
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FETÖ'nün oyunu
Toplam 16
Yorum
FB AZİZ BAŞKAN SANA SAYGIMIZ SONSUZ AMA ARTIK BİRAZ KENDNE SAYGIN VARSA. YETER ARTIK DE ÇEKİL.BAŞKANLIĞIN YETER. BİRDE HER ŞEYE BAHANE BULMA.
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Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Toplam 2
Yorum
liderlik önemli olan sadece 34. haftada lider olmak,,,
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PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...
Toplam 1
Yorum
ercment valbuena geldiginde, tam istedigim oyuncu sistemime uygun dedin, ama onuda 70den sonra oyuna aliyosun.
Antalya'da Sow yapacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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