Bursaspor'da Moussa Sow henüz gole katkı veremezken, bu sezon futbol kariyerindeki 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor. En son 2006- 07'de Fransa'da Rennes'te oynarken 16 maçta 1 gollük çok kötü bir performans sergileyen Senegalli yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden devre arasında geldiği Timsah'ta kötü bir görüntü çizdi. Tecrübeli golcünün milli aradan sonra kritik Antalyaspor maçı için camiaya 'gol' sözü verdiği kaydedildi.

SAKATLIĞIM GEÇTİ

Beşiktaş maçı öncesinde sakatlandıktan sonra 4 maçta forma giyemeyen Senegalli santrfor, tamamen düzeldiğini ve milli aranın Antalyaspor deplasmanına hazır olması için kendisine ilaç gibi geleceğini belirtti. Sow'un, "Bana güvenenlere Antalya'da gerçek Sow'u izleteceğim" dediği öğrenildi.