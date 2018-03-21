Antalya'da Sow yapacak – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    'da Sow yapacak

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a>'da Sow yapacak

    ’da henüz gol ve asist katkısı yapamayan yıldız golcü , milli aradan sonra karşılaşacakları karşısında kendisini affettirmeyi planlıyor

    'da henüz gole katkı veremezken, bu sezon futbol kariyerindeki 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor. En son 2006- 07'de 'da Rennes'te oynarken 16 maçta 1 gollük çok kötü bir performans sergileyen Senegalli yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nden devre arasında geldiği Timsah'ta kötü bir görüntü çizdi. Tecrübeli golcünün milli aradan sonra kritik maçı için camiaya 'gol' sözü verdiği kaydedildi.

    SAKATLIĞIM GEÇTİ
    maçı öncesinde sakatlandıktan sonra 4 maçta forma giyemeyen Senegalli santrfor, tamamen düzeldiğini ve milli aranın deplasmanına hazır olması için kendisine ilaç gibi geleceğini belirtti. Sow'un, "Bana güvenenlere 'da gerçek Sow'u izleteceğim" dediği öğrenildi.

    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:52
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