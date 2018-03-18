Timsah'tan tek kurşun
Bursaspor, kaleci Harun'un kurtarışları ve Stancu'nun golüyle kazandı.
Bursaspor, 26. hafta mücadelesinde konuk ettiği Sivasspor'u tek golle gecti: 1-0. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci 45 dakikada iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. Sivas'ın tehlikeli ataklarında kaleci Harun müthiş performansıyla gole izin vermezken, 84. dakikada sahneye çıkan Stancu yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü attı. Bursaspor'da ayrıca 88'de Aziz'in sert vuruşu direkten dışarıya çıktı. 89'da da Stancu'nun pasında ceza sahası dışından topla buluşan Yusuf'un şutu direkten oyun alanına geri döndü. Haftaya rakip antalya Bu sonucun ardından Bursaspor, geçen haftaki Osmanlı yenilgisinin yaralarını sardı ve 33 puana yükseldi. 38 puanda kalan Yiğidolar ise Kasımpaşa beraberliği sonrası 3 puan hasretini sürdürdü. Gelecek hafta Sivas Karabük deplasmanına gidecek. Bursaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.
YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI
Bursaspor'da dün yönetime protesto vardı. Yeşil-beyazlı taraftarlar maçın 0-0 olduğu sırada "Yönetim istifa" sloganları attı. Bursasporlular, golden sonra da tepkiye devam ettiler. Taraftarlar Batalla'ya ise sevgi gösterisinde bulundu.
FARKLI DA KAZANABİLİRDİK
Bursa'nın hocası Le Guen, önemli bir maçtan önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi. Tecrübeli hoca, "İyi oynadığımız ama rakibe pozisyonlar da verdiğimiz bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Galibiyetlerimizi sürdürmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 01:13
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"Kadıköy'de hakemler F.Bahçe'yi tokatlayabiliyor"
Toplam 4
Yorum
CEBELLEZİ BJK FB BİR OFYSATTAN GOL RAKİBİN İKİ PENALTISI CEBELLEZİ. HER MAÇTA VERMİYORLAR İŞTE NAPARSIN.
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Çok sert hareket! G.Saray'ın yıldızı cezalı duruma düştü Trabzon'da yok!
Toplam 2
Yorum
arma evet çok sert hareket Mehmet Ekicinin yaptıkları cinayet olduğunda ona hakem değil hakim bakması lazım
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Aykut Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi! "Utanıyorum"
Toplam 31
Yorum
ver penaltıyı ver üç penaltı 2 ofysattan gol abime.
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