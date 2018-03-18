Timsah'tan tek kurşun

Bursaspor, 26. hafta mücadelesinde konuk ettiği Sivasspor'u tek golle gecti: 1-0. Karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmazken, ikinci 45 dakikada iki takım da önemli fırsatlar yakaladı. Sivas'ın tehlikeli ataklarında kaleci Harun müthiş performansıyla gole izin vermezken, 84. dakikada sahneye çıkan Stancu yeşil-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü attı. Bursaspor'da ayrıca 88'de Aziz'in sert vuruşu direkten dışarıya çıktı. 89'da da Stancu'nun pasında ceza sahası dışından topla buluşan Yusuf'un şutu direkten oyun alanına geri döndü. Haftaya rakip antalya Bu sonucun ardından Bursaspor, geçen haftaki Osmanlı yenilgisinin yaralarını sardı ve 33 puana yükseldi. 38 puanda kalan Yiğidolar ise Kasımpaşa beraberliği sonrası 3 puan hasretini sürdürdü. Gelecek hafta Sivas Karabük deplasmanına gidecek. Bursaspor ise Antalyaspor'a konuk olacak.

YÖNETİME İSTİFA ÇAĞRISI

Bursaspor'da dün yönetime protesto vardı. Yeşil-beyazlı taraftarlar maçın 0-0 olduğu sırada "Yönetim istifa" sloganları attı. Bursasporlular, golden sonra da tepkiye devam ettiler. Taraftarlar Batalla'ya ise sevgi gösterisinde bulundu.



FARKLI DA KAZANABİLİRDİK

Bursa'nın hocası Le Guen, önemli bir maçtan önemli bir 3 puan aldıklarını dile getirdi. Tecrübeli hoca, "İyi oynadığımız ama rakibe pozisyonlar da verdiğimiz bir maç oldu. Daha farklı da kazanabilirdik. Galibiyetlerimizi sürdürmek için çalışacağız" ifadesini kullandı.