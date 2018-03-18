Harun Tekin'den milli mesaj – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'den milli mesaj

    <a href="/index/harun-tekin?id=36bbbe8e-f892-4c69-a315-27324219de31" class="" rel="tag">Harun Tekin</a>'den milli mesaj

    A Milli Takım'ın aday kadrosuna çağrılmayan kaleci , Demir Grup Sivasspor maçındaki kurtarışlarıyla 3 puanın alınmasında önemli rol oynadı. Tecrübeli eldiven ayrıca, Bursaspor'un son 3 iç saha maçında kalesini gole kapadı.

    'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0'lık skor ile geçerken, kaleci maça damga vuran isimler arasında yer aldı. İlk yarıda konuk ekipten Paul Papp'ın ikinci yarıda ise Henri Saivet'in gol girişimlerine karşı yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutarken, maç boyunca da 6 kurtarışa imza attı. A Milli Takım'ın İrlanda Cumhuriyeti ve Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna dahil edilmeyen 28 yaşındaki eldiven, böylelikle A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'ya da mesaj gönderdi.

    İÇ SAHADA 3 MAÇTIR GOL YEMİYOR
    Bursaspor, 11'inci haftadaki Kasımpaşa ve 20'nci haftadaki Beşiktaş maçlarından da 2-2'lik eşitlikle ayrılırken, o maçlarda 7'şer kurtarışa imza atan sezonun en iyi maçlarından birini çıkarmış ancak gollere engel olamamıştı. Demir Grup Sivasspor karşısında da kalesini gole kapatan Harun, Bursaspor'un sahasında oynadığı son 3 maçta da gol yemedi. Son olarak 2-2 biten Beşiktaş maçında Alvaro Negredo'nun son dakikada bulduğu gole engel olamayan tecrübeli eldiven, ardından yeşil beyazlı ekibin oynadığı Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor maçlarında kalesini gole kapattı.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:49
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