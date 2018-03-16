Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılayacak Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı.

Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve taktik prova ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.