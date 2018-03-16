Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    , maçına hazır

    Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır

    'in 26. haftasında yarın sahasında ile karşılayacak 'da hazırlıklar tamamlandı.

    'in 26. haftasında yarın sahasında ile karşılayacak 'da hazırlıklar tamamlandı.

    'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

    Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve taktik prova ile sona erdi.

    Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 18:04
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