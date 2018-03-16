Bursaspor, Demir Grup Sivasspor maçına hazır
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılayacak Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılayacak Bursaspor'da hazırlıklar tamamlandı.
Özlüce Tesisleri'nde teknik direktör Paul Le Guen yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan, 5'e 2 pas-pres çalışmasıyla devam eden antrenman, çabukluk çalışması ve taktik prova ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 18:04
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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde iddaa oranları değişti
Toplam 2
Yorum
ali koç başkan bence fenebahçenin sembolü boğa olmalı..kadıköy boğası..bu kuştan vazgeçilmeli..
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
10 ben hagi hastası bir galatasaraylıyım..lakin alex-de fenerin taçsız kralıdır..nokta.
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 19
Yorum
sülo dayı fener delegeleri hariç..herkes alex-i sewer.
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