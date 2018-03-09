Bursa gol atacak taraftar kazanacak
Turkcell’in Bursaspor için -0516 16- hatlı dev projesi hakkında Fotomaç’a konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, “Taraftar, Bursaspor’un attığı her golde 200 MB’lık internet kazanacak” dedi
Ayrıca bu hatta sahip olanlar kendilerine özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde de Burasporlu oyuncularla tanışma fırsatından antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve futbol topuna değin birçok özel sürprizle karşılaşacak. Yani Bursaspor da taraftarı da dijitalleşme sürecini Bursa Mobile ile başlatmış olacak. Bu dijitalleşme de yeni şampiyonlukların kapısını açacak" diye konuştu.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 01:09
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
Muhammed Az bile bir bjk li olarak böyle insanları barındırmamak gerekiyor.
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Tahkim Kurulu, Quaresma kararını açıkladı
Toplam 17
Yorum
MUSTAFA OLÇAY HER KİM Kİ FEDERASYON VE HAKEMLER BJK Yİ TUTUYOR DİYOR ONA BAŞKA BİRŞEY TUTTURACAĞIM..!!
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Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
Toplam 3
Yorum
amad yillar dan beri besiktas hakemlere federosyona batiyor gs fc ayirin kendi liglerini kursunlar
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