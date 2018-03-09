Bursa gol atacak taraftar kazanacak – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Bursa gol atacak taraftar kazanacak

    Bursa gol atacak taraftar kazanacak

    Turkcell’in için -0516 16- hatlı dev projesi hakkında Fotomaç’a konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı , “Taraftar, Bursaspor’un attığı her golde 200 MB’lık internet kazanacak” dedi

    TURKCELL, Bursa'ya ve 'a özel kentin plaka numarası ile başlayan ve sadece 100 bin adetle sınırlı Bursa Mobile hatlarının tanıtımını önceki gün yeni statlarında yaptı. Bursalılara özel avantajlı paketler sunacak olan 0516 16 ile başlayan hatlar hakkında Fotomaç'a konuşan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı , "Bursalılara ve özellikle Bursaspor taraftarına çok önemli bir dijital dönüşüm yaşatmak için yola çıktık. Bu sayede hem Bursaspor, hem Bursalılar hem de yeşil-beyazlı taraftarlar kazanacak" dedi. Taraftarların Bursa'nın gollerini birbirleriyle BİP'ten paylaşırken internet kotasından düşmeyeceğini bildiren Bütün, "Bursaspor'un attığı her golde de 200 MB'lik internet kazanacak.

    Ayrıca bu hatta sahip olanlar kendilerine özel olarak düzenlenecek dijital kampanyalar sayesinde de Burasporlu oyuncularla tanışma fırsatından antrenman ziyaretine, maç biletinden imzalı forma ve futbol topuna değin birçok özel sürprizle karşılaşacak. Yani Bursaspor da taraftarı da dijitalleşme sürecini Bursa Mobile ile başlatmış olacak. Bu dijitalleşme de yeni şampiyonlukların kapısını açacak" diye konuştu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:09
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