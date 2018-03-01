Cedric Bakambu resmen Beijing Guan’da
Bir dönem Bursaspor’da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Cedric Bakambu Villerela’dan ayrılarak, Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan’a imzayı attı.
Çin'de transfer döneminin son gününde Beijing Guoan kadrosuna katılan Cedric Bakambu, kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Sochaux'da başladı. 2014'te Bursaspor'un yolunu tutan başarılı futbolcu, yeşil-beyazlılarda 1 yıl forma giydikten sonra Villereal ile sözleşme imzaladı.
Bakambu'nun transfer olduğu Beijin Guoan'da milli futbolcu Burak Yılmaz da 2 sezon forma giyerek 28 gole imza atmıştı.
- 01 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:49
-
Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
Toplam 3
Yorum
seçme hakemlerle fb-göztepe sivas-gs kasımpaşa-gs maçları mağlup veya berabere iken 6 dakika uzadı.Akhisar gs maçında korner bile atılmadı okan hep türibüne
-
Beşiktaş'ta şarkı krizi!
Toplam 12
Yorum
BEŞİKTAŞ futbolcuları motive etmek içindir belkide ? dövüşçüler kendi müziğini seçer ya hani ? saçma olan senin düşüncen...
-
Ali Koç iki isimle anlaştı! Seçimi kazanması halinde...
Toplam 10
Yorum
Aykut Kraldır. Kimi bitirdi mesela. Hangisi iyi oyuncuydu da Aykut bitirdi. Aksine gençleri bile kazanmaya çalışıyor. Bu bile cesaret.
Cedric Bakambu resmen Beijing Guan’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.