Cedric Bakambu resmen Beijing Guan’da – Fotomaç – 01 Mart 2018
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    01 Mart 2018, Perşembe
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    resmen Beijing Guan’da

    <a href="/index/cedric-bakambu?id=68261551-a15f-4136-851e-92e23feaf2ba" class="" rel="tag">Cedric Bakambu</a> resmen Beijing Guan’da

    Bir dönem Bursaspor’da forma giymiş olan Kongolu futbolcu Villerela’dan ayrılarak, Çin Ligi ekiplerinden ’a imzayı attı.

    Bir dönem Bursaspor'da da görev almış olan Villereal'li futbolcu Bakambu, Çin yolcusu. Çin Süper Ligi ekiplerinden , prensipte 1 buçuk ay önce anlaşmaya vardığı başarılı oyuncuyu kadrosuna kattığını açıkladı. Çin ekibinden yapılan açıklamada Bakambu'nun sağlık kontrollerinden geçip resmi sözleşmeye imza attığı belirtildi.

    Çin'de transfer döneminin son gününde kadrosuna katılan , kariyerine Fransa Ligue 1 ekiplerinden Sochaux'da başladı. 2014'te Bursaspor'un yolunu tutan başarılı futbolcu, yeşil-beyazlılarda 1 yıl forma giydikten sonra Villereal ile sözleşme imzaladı.
    Bakambu'nun transfer olduğu Beijin Guoan'da milli futbolcu Burak Yılmaz da 2 sezon forma giyerek 28 gole imza atmıştı.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:49
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