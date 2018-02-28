Sow sahalara dönüyor
Bursaspor’da sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız Moussa Sow’un görev verilmesi halinde Kayserispor maçında sahada yer alacağı bildirildi.
Dubai'de tedavi görmüştü
İki hafta önce tedavi görmek için Dubai'ye giden ve kulüp doktoru Gökhan Özhan tarafından da Galatasaray maçında forma giyebileceği açıklanan Sow, sakatlığının tam olarak iyileşmemesi sonucu kafileye dahil edilememişti. Sakatlığı geçen Sow'un Kayserispor maçında sahada yer alması bekleniyor.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 13:24
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL YARIN TARAFTARA ACILIYOR MUZEYI GEZEBILRSIN
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
Yorum
CELAL HAKLISIN TARIHE GECEREK ILK YARIDA 5 DK UZADI KPASA MACI 45 3 DE OLMAYAN PENALTI YEDIK
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Mükemmel anlatmaya gerek yok! Görüyorsunuz
Toplam 23
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CELAL KADIKOYDE OLDUGU GIBI YINE SELCUK LA OLACAGIZ SEN SAMPIYONLUK MACINDA ALEX I OYNATMAYAN AYKUT LAMI OLUCAN
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