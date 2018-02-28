Sow sahalara dönüyor – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Sow sahalara dönüyor

    Sow sahalara dönüyor

    ’da sakatlığı sebebiyle son 4 maçta forma giyemeyen Senegalli yıldız ’un görev verilmesi halinde Kayserispor maçında sahada yer alacağı bildirildi.

    Yeşil-beyazlı takımın devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu , sol kasığındaki birinci derece adale sakatlığı sebebiyle ligde son 4 maçtır forma giyemiyordu. Beşiktaş, Akhisarspor, Yeni Malatyaspor ve Galatasaray maçlarında görev alamayan Sow, Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Deneyimli oyuncunun görev verilmesi halinde cuma günü sarı-kırmızılılar ile oynanacak müsabakada sahada yer alabileceği bildirildi.

    Dubai'de tedavi görmüştü
    İki hafta önce tedavi görmek için Dubai'ye giden ve kulüp doktoru Gökhan Özhan tarafından da Galatasaray maçında forma giyebileceği açıklanan Sow, sakatlığının tam olarak iyileşmemesi sonucu kafileye dahil edilememişti. Sakatlığı geçen Sow'un Kayserispor maçında sahada yer alması bekleniyor.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:24
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